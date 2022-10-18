В Сургуте прошел митинг-концерт в поддержку спецоперации
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Сургуте (ХМАО) прошло мероприятие в поддержку спецоперации. Участники зажгли фонарики в знак солидарности. Об этом сообщается в местном telegram-канале «О, Сургут!».
«В Сургуте прошел митинг-концерт в поддержку спецоперации. Участники выстроились в символы ZOV и зажгли фонарики в знак солидарности с ребятами, которые находятся на передовой», — говорится в публикации.
Ранее URA.RU рассказывало, что свердловские музыканты устроили онлайн-концерт для участников спецоперации. Артисты театра подготовили тематический онлайн-концерт «Zа каждую Zа жизнь» под руководством шансонье Александра Новикова.
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