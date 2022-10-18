18 октября 2022
17 октября 2022

В Сургуте зажгли огни в поддержку спецоперации. Видео

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Автопробег Урал своих не бросает. Екатеринбург , z войска, z символ, z символ спецоперации
В Сургуте прошел митинг-концерт в поддержку спецоперации Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Сургуте (ХМАО) прошло мероприятие в поддержку спецоперации. Участники зажгли фонарики в знак солидарности. Об этом сообщается в местном telegram-канале «О, Сургут!».

«В Сургуте прошел митинг-концерт в поддержку спецоперации. Участники выстроились в символы ZOV и зажгли фонарики в знак солидарности с ребятами, которые находятся на передовой», — говорится в публикации.

Ранее URA.RU рассказывало, что свердловские музыканты устроили онлайн-концерт для участников спецоперации. Артисты театра подготовили тематический онлайн-концерт «Zа каждую Zа жизнь» под руководством шансонье Александра Новикова.

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В Сургуте (ХМАО) прошло мероприятие в поддержку спецоперации. Участники зажгли фонарики в знак солидарности. Об этом сообщается в местном telegram-канале «О, Сургут!». «В Сургуте прошел митинг-концерт в поддержку спецоперации. Участники выстроились в символы ZOV и зажгли фонарики в знак солидарности с ребятами, которые находятся на передовой», — говорится в публикации. Ранее URA.RU рассказывало, что свердловские музыканты устроили онлайн-концерт для участников спецоперации. Артисты театра подготовили тематический онлайн-концерт «Zа каждую Zа жизнь» под руководством шансонье Александра Новикова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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