Свердловские музыканты устроили онлайн-концерт для участников спецоперации

Артисты Уральского государственного театра эстрады из Екатеринбурга решили подготовить музыкальный подарок сотрудникам Росгвардии, которые находятся на спецоперации на Украине, где защищают мирное население Донбасса, Луганщины, Запорожской и Херсонской областей. Специально для бойцов они записали онлайн-концерт. Информация об этом появилась в официальной группе Росгвардии в соцсети «ВКонтакте»
«Годы дружбы и сотрудничества связывают росгвардейцев Уральского округа и артистов театра. В гарнизонных клубах и в отдаленных подразделениях для личного состава, членов семей и ветеранов регулярно проходят концерты с участием звезд сцены, а зрители в погонах уже давно стали постоянными посетителями постановок театра», — сообщили представители Росгвардии.
На этот раз артисты театра подготовили тематический онлайн-концерт «Zа каждую Zа жизнь» под руководством шансонье Александра Новикова. «Дорогие наши защитники! Отважные и непобедимые! Отцы, мужья и сыновья. Братья, друзья, наши родные и близкие! Мы всем сердцем переживаем за вас и ждем вашего возвращения», — заявили солисты театра Елизавета Лозан, Вячеслав Леванов и Олеся Мещанинова.
Затем артисты исполнили песни Александра Новикова «Город древний», «Улица Восточная» и композиции на стихи Сергея Есенина «Гой, ты, Русь» и другие. В скором времени двухчасовой концерт появится на онлайн-площадке.
Ранее артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа вместе с творческими коллективами Свердловской области выступили для участников спецоперации на Украине. Артисты исполнили аранжировки песен военных лет и современные патриотические композиции. Также к бойцам приезжали министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина вместе с тремя артистками Свердловского театра музыкальной комедии.
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