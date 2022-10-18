Свердловские музыканты устроили онлайн-концерт для участников спецоперации

Двухчасовой онлайн-концерт уральских артистов будет в свободном доступе (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Артисты Уральского государственного театра эстрады из Екатеринбурга решили подготовить музыкальный подарок сотрудникам Росгвардии, которые находятся на спецоперации на Украине, где защищают мирное население Донбасса, Луганщины, Запорожской и Херсонской областей. Специально для бойцов они записали онлайн-концерт. Информация об этом появилась в официальной группе Росгвардии в соцсети «ВКонтакте»

«Годы дружбы и сотрудничества связывают росгвардейцев Уральского округа и артистов театра. В гарнизонных клубах и в отдаленных подразделениях для личного состава, членов семей и ветеранов регулярно проходят концерты с участием звезд сцены, а зрители в погонах уже давно стали постоянными посетителями постановок театра», — сообщили представители Росгвардии.

На этот раз артисты театра подготовили тематический онлайн-концерт «Zа каждую Zа жизнь» под руководством шансонье Александра Новикова. «Дорогие наши защитники! Отважные и непобедимые! Отцы, мужья и сыновья. Братья, друзья, наши родные и близкие! Мы всем сердцем переживаем за вас и ждем вашего возвращения», — заявили солисты театра Елизавета Лозан, Вячеслав Леванов и Олеся Мещанинова.

Затем артисты исполнили песни Александра Новикова «Город древний», «Улица Восточная» и композиции на стихи Сергея Есенина «Гой, ты, Русь» и другие. В скором времени двухчасовой концерт появится на онлайн-площадке.

Ранее артисты Ансамбля песни и пляски Центрального военного округа вместе с творческими коллективами Свердловской области выступили для участников спецоперации на Украине. Артисты исполнили аранжировки песен военных лет и современные патриотические композиции. Также к бойцам приезжали министр культуры Свердловской области Светлана Учайкина вместе с тремя артистками Свердловского театра музыкальной комедии.