Около дачных поселков под Тюменью устроили свалку. Фото

19 октября 2022 в 07:36 Размер текста - 17 +

Мусорка появилась недалеко от дачных поселков Фото: Денис Моргунов © URA.RU Недалеко от Тюмени под СНТ Самотлор устроили стихийную свалку. С жалобой на такую ситуацию пожаловались местные жители. По их словам, местность загрязняют как проезжие, так и жильцы дачных поселков. «Лес и вдоль лесной дороги между СНТ Самотлор и СНТ Меркурий по Салаирскому тракту полностью завалены мусором, сейчас еще и копатели почвы и вырубка леса добавились. Неоднократно приезжают квадроциклы с прицепами, газельки, грузовые машины. И местные, и „залетные“ устраивают этот бардак. На замечания не реагируют, чувствуют себя вольготно — не один год захламляют и уничтожают лес», — пишет автор публикации в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, зимой в этих местах также замечают наркоманов. Он также выразил надежду, что огласка поможет решить проблему и избавиться от мусора в лесу. «Все мы имеем право на чистую окружающую среду! Это красивейший лес, родная земля! Просто невозможно оставаться равнодушным, когда от этих деяний страдает природа и животные!» — дополнил автор. В доказательство существующей ситуации были приложены фотографии, на которых видны стихийные свалки, где разбросаны предметы мебели, еда, доски и другие материалы. URA.RU направило письменный запрос в Тюменское экологическое объединение. На момент публикации новости ответ ожидается.

Недалеко от Тюмени под СНТ Самотлор устроили стихийную свалку. С жалобой на такую ситуацию пожаловались местные жители. По их словам, местность загрязняют как проезжие, так и жильцы дачных поселков. «Лес и вдоль лесной дороги между СНТ Самотлор и СНТ Меркурий по Салаирскому тракту полностью завалены мусором, сейчас еще и копатели почвы и вырубка леса добавились. Неоднократно приезжают квадроциклы с прицепами, газельки, грузовые машины. И местные, и „залетные“ устраивают этот бардак. На замечания не реагируют, чувствуют себя вольготно — не один год захламляют и уничтожают лес», — пишет автор публикации в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». По его словам, зимой в этих местах также замечают наркоманов. Он также выразил надежду, что огласка поможет решить проблему и избавиться от мусора в лесу. «Все мы имеем право на чистую окружающую среду! Это красивейший лес, родная земля! Просто невозможно оставаться равнодушным, когда от этих деяний страдает природа и животные!» — дополнил автор. В доказательство существующей ситуации были приложены фотографии, на которых видны стихийные свалки, где разбросаны предметы мебели, еда, доски и другие материалы. URA.RU направило письменный запрос в Тюменское экологическое объединение. На момент публикации новости ответ ожидается.