Госдума соберет экстренное совещание с Минобороны из-за частичной мобилизации

Комитет Госдумы по обороне проведет совместное с Минобороны РФ совещание по вопросу нарушения порядка мобилизационных мероприятий. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.
«[Спикер Госдумы] Вячеслав Володин поручил Комитету по обороне до конца заседания представить согласованное с Минобороны решение проблемы (нарушения порядка мобилизации — прим. URA.RU). Будет закрытое обсуждение», — написал Метелев в Telegram.
Как отметил председатель комитета ГД, военкоматы нарушают указания Генштаба, согласно которым отцы трех и более несовершеннолетних детей до 16 лет не должны подлежать призыву. «На деле военкоматы действуют по-разному, часто не следуя указаниям», — написал он.
Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Позже, 29 сентября, на совещании с постоянными членами Совета безопасности президент РФ Владимир Путин потребовал исправить все ошибки, допущенные при мобилизации, и вернуть тех граждан, кому полагается отсрочка, передает RT.
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Комитет Госдумы по обороне проведет совместное с Минобороны РФ совещание по вопросу нарушения порядка мобилизационных мероприятий. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. «[Спикер Госдумы] Вячеслав Володин поручил Комитету по обороне до конца заседания представить согласованное с Минобороны решение проблемы (нарушения порядка мобилизации — прим. URA.RU). Будет закрытое обсуждение», — написал Метелев в Telegram. Как отметил председатель комитета ГД, военкоматы нарушают указания Генштаба, согласно которым отцы трех и более несовершеннолетних детей до 16 лет не должны подлежать призыву. «На деле военкоматы действуют по-разному, часто не следуя указаниям», — написал он. Частичная мобилизация в России началась 21 сентября. Позже, 29 сентября, на совещании с постоянными членами Совета безопасности президент РФ Владимир Путин потребовал исправить все ошибки, допущенные при мобилизации, и вернуть тех граждан, кому полагается отсрочка, передает RT.