Напавший на пермский вуз Бекмансуров хотел отправиться в Донбасс

В переписке Бекмансурова было много нецензурных слов Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Студент устроил стрельбу в кампусе пермского университета

Устроивший стрельбу в Пермском университете Тимур Бекмансуров писал своей знакомой, что после окончания учебы хотел бы отправиться в армию или Донбасс. Переписку пермяка из социальной сети «ВКонтакте» сегодня зачитывают в Пермском краевом суде.

«В переписке со своей знакомой обсуждал события, произошедшие в Казани, переживал, что после этого у него могут возникнуть трудности с получение разрешения на оружие. В один из дней сообщил Насте. В., что купил шлем времен Второй мировой войны и планирует его перекрасить. Впоследствии, заявил, что поступил в ПГНИУ, а по окончании учебы хотел бы служить в армии или поехать в Донбасс», — пересказывает переписку гособвинитель.

Она также отметила, что зачитать сообщения невозможно, поскольку в них содержится большое количество ненормативной лексики. Суд наложил ограничение на фото и видео фиксацию на момент зачитывания переписки.

Ранее URA.RU сообщало, что директор ЧУ ДПО «Олимп» Елена Полуянова и врач-нарколог Нина Федотова, которые выдали Тимуру Бекмансурову документы для получения разрешения на оружие рассказали, что он вел себя адекватно. Врач-психиатр Елена Горбенко, которая выдавала Бекмансурову справку заявила, что он мечтал иметь оружие. Бекмансуров устроил стрельбу в ПГНИУ 20 сентября. В результате нападения, погибли 6 человек, 23 получили огнестрельные ранения, еще 17 человек пострадали, выпрыгивая из окон университета, чтобы спастись от стрелка.