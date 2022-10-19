19 октября 2022

Пьяный грузчик из Нижневартовска грозился взорвать квартиру

Грузчик из Нижневартовска напился и сообщил в полицию, что его квартира взорвется
© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина напился и сам позвонил в полицию Фото:

Грузчик из Нижневартовска (ХМАО) позвонил в дежурную часть и сообщил, что его квартира взлетит на воздух. Руководитель пресс-службы УМВД округа Ольга Абмайкина рассказала журналисту URA.RU, что взрывного устройства на месте не оказалось, зато полицейские обнаружили пустые бутылки от спиртного.

«Вечером 19 октября житель одного из домов по улице Мира позвонил в дежурную часть и рассказал, что его квартира взлетит на воздух и назвал адрес. Сотрудники полиции выехали на место и обнаружили там мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Квартиру обследовали, взрывчатых веществ или предметов не обнаружили, зато нашли несколько пустых бутылок из-под водки», — сообщила Абмайкина корреспонденту агентства по телефону.

Дебоширом оказался 47-летний собственник квартиры, работавший грузчиком в местном продуктовом магазине. В отношении него возбуждено уголовное дело, сейчас нарушитель находится под подпиской о невыезде.

Ранее URA.RU писало о пьяном вартовчанине, который устроил стрельбу в собственном дворе. Мужчина вышел погулять после застолья и решил пострелять из травматического пистолета.

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Грузчик из Нижневартовска (ХМАО) позвонил в дежурную часть и сообщил, что его квартира взлетит на воздух. Руководитель пресс-службы УМВД округа Ольга Абмайкина рассказала журналисту URA.RU, что взрывного устройства на месте не оказалось, зато полицейские обнаружили пустые бутылки от спиртного. «Вечером 19 октября житель одного из домов по улице Мира позвонил в дежурную часть и рассказал, что его квартира взлетит на воздух и назвал адрес. Сотрудники полиции выехали на место и обнаружили там мужчину в состоянии алкогольного опьянения. Квартиру обследовали, взрывчатых веществ или предметов не обнаружили, зато нашли несколько пустых бутылок из-под водки», — сообщила Абмайкина корреспонденту агентства по телефону. Дебоширом оказался 47-летний собственник квартиры, работавший грузчиком в местном продуктовом магазине. В отношении него возбуждено уголовное дело, сейчас нарушитель находится под подпиской о невыезде. Ранее URA.RU писало о пьяном вартовчанине, который устроил стрельбу в собственном дворе. Мужчина вышел погулять после застолья и решил пострелять из травматического пистолета.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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