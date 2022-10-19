Власти ЯНАО будут восстанавливать ДНР несмотря на военное положение

Ямальских строителей продолжат отправлять в ДНР Фото: Сергей Венявский © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Правительство ЯНАО не прекратит восстановление Волновахи, где ввели военное положение — отправку ямальских строителей будут согласовывать в органах военного управления территорией. Об этом URA.RU рассказали в правительстве округа.

«Списки командированных будут направляться в органы военного управления территорией и будут получать разрешения на въезд в установленном порядке. Работа не остановится», — сообщили в пресс-службе властей региона.

Также там отметили, что этот вопрос решается с Минстроем РФ, уполномоченными структурами РФ, правительством ДНР и администрацией Волновахского района. Ранее Ямал взял шефство над этим районом. Строители уже успели восстановить здание общежития.

Ранее президент РФ Владимир Путин ввел на четырех присоединенных территориях — ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, военное положение. А с 24 февраля армия России проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.