20 октября 2022

Глава челябинского района похвастался розами в своем саду. Фото

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Алексей Текслер встретился с ватерпольной командой «Динамо-Уралочка». Челябинск, розы, букет, цветы
Виктор Ереклинцев удивился, что цветы не погибли от морозов Фото:

Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев похвастался розами в своем саду, которые продолжают цвести, несмотря на морозы. Об этом Ереклинцев сообщил на своей странице в соцсетях.

«Многие вещи удивляют нас, но в этом ряду вне конкуренции — природа. 21 октября на дворе, уже были первые заморозки, а в моем саду продолжают цвести розы», — написал Ереклинцев в своем telegram- канале.

Ереклинцев отметил, что в его саду не только розы выстояли в морозы, а также алиссум и более теплолюбивая пеларгония плющелистная. Ранее он опубликовал фото грибов, растущих в лесу, а также показал, как много их собрал.

Глава района удивлен стойкостью теплолюбивых растений
Фото:
Виктор Ереклинцев заботливо ухаживает за своим садом
Фото:

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Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев похвастался розами в своем саду, которые продолжают цвести, несмотря на морозы. Об этом Ереклинцев сообщил на своей странице в соцсетях. «Многие вещи удивляют нас, но в этом ряду вне конкуренции — природа. 21 октября на дворе, уже были первые заморозки, а в моем саду продолжают цвести розы», — написал Ереклинцев в своем telegram- канале. Ереклинцев отметил, что в его саду не только розы выстояли в морозы, а также алиссум и более теплолюбивая пеларгония плющелистная. Ранее он опубликовал фото грибов, растущих в лесу, а также показал, как много их собрал.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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