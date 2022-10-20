Виктор Ереклинцев удивился, что цветы не погибли от морозов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава Центрального района Челябинска Виктор Ереклинцев похвастался розами в своем саду, которые продолжают цвести, несмотря на морозы. Об этом Ереклинцев сообщил на своей странице в соцсетях.

«Многие вещи удивляют нас, но в этом ряду вне конкуренции — природа. 21 октября на дворе, уже были первые заморозки, а в моем саду продолжают цвести розы», — написал Ереклинцев в своем telegram- канале.

Ереклинцев отметил, что в его саду не только розы выстояли в морозы, а также алиссум и более теплолюбивая пеларгония плющелистная. Ранее он опубликовал фото грибов, растущих в лесу, а также показал, как много их собрал.

Глава района удивлен стойкостью теплолюбивых растений Фото: telegram-канал Виктора Ереклинцева