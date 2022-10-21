В Сургуте из-за столкновения иномарок пострадал пешеход. Видео

22 октября 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

В Сургуте столкнулись две иномарки, в ДТП пострадала женщина-пешеход Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Сургуте рядом с пешеходным переходом столкнулись KIA и Skoda. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, сообщает telegram-канал «Осторожно | ЮГРА». «В Сургуте женщина стояла на пешеходном переходе, ожидала разрешающего сигнала светофора. Рядом с ней столкнулись KIA и Skoda, которую отбросило на пешехода», — сообщается в соцсети. Прибывшие медики оказали пострадавшей необходимую помощь. Обстоятельства происшествия выясняются. Ранее URA.RU рассказало о ДТП в Сургуте, в котором погибло три человека. Суд вынес приговор водителям, допустившим аварию. Видео: telegram-канал «Осторожно | ЮГРА»

В Сургуте рядом с пешеходным переходом столкнулись KIA и Skoda. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, сообщает telegram-канал «Осторожно | ЮГРА». «В Сургуте женщина стояла на пешеходном переходе, ожидала разрешающего сигнала светофора. Рядом с ней столкнулись KIA и Skoda, которую отбросило на пешехода», — сообщается в соцсети. Прибывшие медики оказали пострадавшей необходимую помощь. Обстоятельства происшествия выясняются. Ранее URA.RU рассказало о ДТП в Сургуте, в котором погибло три человека. Суд вынес приговор водителям, допустившим аварию. Видео: telegram-канал «Осторожно | ЮГРА»