21 октября 2022

В Сургуте из-за столкновения иномарок пострадал пешеход. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки. Курган, знак аварийной остановки
В Сургуте столкнулись две иномарки, в ДТП пострадала женщина-пешеход Фото:

В Сургуте рядом с пешеходным переходом столкнулись KIA и Skoda. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, сообщает telegram-канал «Осторожно | ЮГРА».

«В Сургуте женщина стояла на пешеходном переходе, ожидала разрешающего сигнала светофора. Рядом с ней столкнулись KIA и Skoda, которую отбросило на пешехода», — сообщается в соцсети.

Прибывшие медики оказали пострадавшей необходимую помощь. Обстоятельства происшествия выясняются.

Ранее URA.RU рассказало о ДТП в Сургуте, в котором погибло три человека. Суд вынес приговор водителям, допустившим аварию.

Видео: telegram-канал «Осторожно | ЮГРА»

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В Сургуте рядом с пешеходным переходом столкнулись KIA и Skoda. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, сообщает telegram-канал «Осторожно | ЮГРА». «В Сургуте женщина стояла на пешеходном переходе, ожидала разрешающего сигнала светофора. Рядом с ней столкнулись KIA и Skoda, которую отбросило на пешехода», — сообщается в соцсети. Прибывшие медики оказали пострадавшей необходимую помощь. Обстоятельства происшествия выясняются. Ранее URA.RU рассказало о ДТП в Сургуте, в котором погибло три человека. Суд вынес приговор водителям, допустившим аварию. Видео: telegram-канал «Осторожно | ЮГРА»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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