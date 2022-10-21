В Сургуте столкнулись две иномарки, в ДТП пострадала женщина-пешеход
В Сургуте рядом с пешеходным переходом столкнулись KIA и Skoda. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход, сообщает telegram-канал «Осторожно | ЮГРА».
«В Сургуте женщина стояла на пешеходном переходе, ожидала разрешающего сигнала светофора. Рядом с ней столкнулись KIA и Skoda, которую отбросило на пешехода», — сообщается в соцсети.
Прибывшие медики оказали пострадавшей необходимую помощь. Обстоятельства происшествия выясняются.
Ранее URA.RU рассказало о ДТП в Сургуте, в котором погибло три человека. Суд вынес приговор водителям, допустившим аварию.
Видео: telegram-канал «Осторожно | ЮГРА»
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