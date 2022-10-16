В ХМАО два водителя получили срок из-за смертельного ДТП

17 октября 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Оба водителя получили срока за нарушение правил дорожного движения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте суд приговорил двух участников ДТП, в котором погибли три человека, к реальным срокам заключения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского суда. Само ДТП, из-за которого водители попали на скамью подсудимых, произошло еще в 2019 году. По предварительным данным, водитель BMW Мирмиев двигался на машине по улице Энергетиков в состоянии алкогольного опьянения. В это время на дорогу со двора начал выезжать Lexus под управлением Степанова. Водитель BMW, уходя от столкновения, съехал с дороги и врезался в столб. В результате аварии скончались трое пассажиров из BMW. «Степанова (водителя Lexus) приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы за нарушение правил дорожного движения. Кроме этого, ему запрещено 2 с половиной года управлять транспортными средствами. А Мирмиева (водитель BMW) обвинили также в нарушении правил дорожного, но уже по другой части. Его приговорили к девяти годам лишения свободы. И также два с половиной года ему запрещено управлять автомобилем», — сообщили в пресс-службе суда. Ранее URA.RU сообщало, что югорчане просят справедливого расследования ДТП, случайному участнику которого грозит 7 лет тюрьмы. Более трех тысяч сургутян подписали петицию за справедливое расследование резонансного ДТП. Мать одного из участников настаивает, что ее ребенок попал под следствие по ошибке.

В Сургуте суд приговорил двух участников ДТП, в котором погибли три человека, к реальным срокам заключения. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городского суда. Само ДТП, из-за которого водители попали на скамью подсудимых, произошло еще в 2019 году. По предварительным данным, водитель BMW Мирмиев двигался на машине по улице Энергетиков в состоянии алкогольного опьянения. В это время на дорогу со двора начал выезжать Lexus под управлением Степанова. Водитель BMW, уходя от столкновения, съехал с дороги и врезался в столб. В результате аварии скончались трое пассажиров из BMW. «Степанова (водителя Lexus) приговорили к четырем годам и шести месяцам лишения свободы за нарушение правил дорожного движения. Кроме этого, ему запрещено 2 с половиной года управлять транспортными средствами. А Мирмиева (водитель BMW) обвинили также в нарушении правил дорожного, но уже по другой части. Его приговорили к девяти годам лишения свободы. И также два с половиной года ему запрещено управлять автомобилем», — сообщили в пресс-службе суда. Ранее URA.RU сообщало, что югорчане просят справедливого расследования ДТП, случайному участнику которого грозит 7 лет тюрьмы. Более трех тысяч сургутян подписали петицию за справедливое расследование резонансного ДТП. Мать одного из участников настаивает, что ее ребенок попал под следствие по ошибке.