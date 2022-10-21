21 октября 2022

В Нижневартовске водитель пострадал при столкновении легковушек. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мигалка, госавтоинспекция, гибдд, дпс
Водитель «Лады Нивы» не уступил дорогу Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) «Лада Нива» протаранила автомобиль «ВАЗ». В результате аварии пострадал водитель одной из легковушек, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Около 21:15 на перекрестке улиц Мира-Пермская водитель 1991 г. р., управляя а/м „Лада Нива“, при повороте налево, не убедившись в безопасности маневра, не уступил дорогу а/м „ВАЗ-2114“ под управлением молодого человека 2001 г. р. В результате ДТП телесные повреждения получил водитель а/м „ВАЗ-2114“, предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, СГМ, рваная рана коленей», — сообщили в ведомстве. Пострадавшему оказывается помощь.

Ранее URA.RU сообщило, что в Сургуте рядом с пешеходным переходом столкнулись KIA и Skoda. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход.

В ДТП пострадал водитель «ВАЗ-2114»
Водитель «Лады Нивы» не уступил дорогу

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В Нижневартовске (ХМАО) «Лада Нива» протаранила автомобиль «ВАЗ». В результате аварии пострадал водитель одной из легковушек, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО. «Около 21:15 на перекрестке улиц Мира-Пермская водитель 1991 г. р., управляя а/м „Лада Нива“, при повороте налево, не убедившись в безопасности маневра, не уступил дорогу а/м „ВАЗ-2114“ под управлением молодого человека 2001 г. р. В результате ДТП телесные повреждения получил водитель а/м „ВАЗ-2114“, предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, СГМ, рваная рана коленей», — сообщили в ведомстве. Пострадавшему оказывается помощь. Ранее URA.RU сообщило, что в Сургуте рядом с пешеходным переходом столкнулись KIA и Skoda. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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