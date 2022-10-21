Водитель «Лады Нивы» не уступил дорогу Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) «Лада Нива» протаранила автомобиль «ВАЗ». В результате аварии пострадал водитель одной из легковушек, сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД по ХМАО.

«Около 21:15 на перекрестке улиц Мира-Пермская водитель 1991 г. р., управляя а/м „Лада Нива“, при повороте налево, не убедившись в безопасности маневра, не уступил дорогу а/м „ВАЗ-2114“ под управлением молодого человека 2001 г. р. В результате ДТП телесные повреждения получил водитель а/м „ВАЗ-2114“, предварительный диагноз: закрытая черепно-мозговая травма, СГМ, рваная рана коленей», — сообщили в ведомстве. Пострадавшему оказывается помощь.

Ранее URA.RU сообщило, что в Сургуте рядом с пешеходным переходом столкнулись KIA и Skoda. В результате ДТП пострадала женщина-пешеход.

В ДТП пострадал водитель «ВАЗ-2114» Тelegram-канал «Типичный краб Нижневартовск»