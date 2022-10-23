Шольц вместе с главой ЕК займется созданием «плана Маршалла» для Украины

24 октября 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Шольц и Урсула фон дер Ляйен предложили создать «план Маршалла» для Украины Фото: Bundesregierung\Denzel новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложили разработать «план Маршалла» для Украины и создать платформу для координации оказываемой Киеву помощи по восстановлению страны. Об этом пишет газета Frankfurter allgemeine zeitung со ссылкой на совместное заявление политиков. «Организация восстановления определит, какой страной в будущем станет Украина. Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», — заявили Шольц и фон дер Ляйен изданию. Политики подчеркнули, что Европа несет особую ответственность за восстановление Киева, поскольку Украина является кандидатом на вступление в ЕС. План Маршалла — программа восстановления и развития Европы после Второй мировой войны. Документ позволил Соединенным Штатам установить свои правила игры в Западной Европе и сподвигнуть страны на вступление в НАТО, передает RT. Ранее немецкий фонд Маршалла в Вашингтоне сформировал отчет для западных стран, в котором дал рекомендации по восстановлению Украины. Киевские власти запрашивали для этих целей не менее 750 миллиардов долларов. Страны Запада активно оказывают помощь Киеву на фоне российской спецоперации по защите Донбасса.

Канцлер Германии Олаф Шольц и глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен предложили разработать «план Маршалла» для Украины и создать платформу для координации оказываемой Киеву помощи по восстановлению страны. Об этом пишет газета Frankfurter allgemeine zeitung со ссылкой на совместное заявление политиков. «Организация восстановления определит, какой страной в будущем станет Украина. Даже если с историческими сравнениями всегда нужно быть осторожными, речь идет ни больше ни меньше, как о создании нового плана Маршалла XXI столетия», — заявили Шольц и фон дер Ляйен изданию. Политики подчеркнули, что Европа несет особую ответственность за восстановление Киева, поскольку Украина является кандидатом на вступление в ЕС. План Маршалла — программа восстановления и развития Европы после Второй мировой войны. Документ позволил Соединенным Штатам установить свои правила игры в Западной Европе и сподвигнуть страны на вступление в НАТО, передает RT. Ранее немецкий фонд Маршалла в Вашингтоне сформировал отчет для западных стран, в котором дал рекомендации по восстановлению Украины. Киевские власти запрашивали для этих целей не менее 750 миллиардов долларов. Страны Запада активно оказывают помощь Киеву на фоне российской спецоперации по защите Донбасса.