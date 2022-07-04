Украина требует 750 млрд долларов на восстановление страны

По словам премьер-министра Украины, главным источником финансирования Киев видит конфискованные активы России Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что для восстановления Украины нужно 750 миллиардов долларов. Об этом пишет National Post.

«Главным источником финансирования Киев видит конфискованные активы России», — заявляет Шмыгаль во время конференции в Лугино, Швейцария, посвященной восстановлению Украины. На сегодня Евросоюз уже выделил Украине 6,2 млрд евро и это еще не предел. Ранее Шмыгаль рассказал, что если сначала Украина тратила на армию 5,28 $ млрд в год, то сейчас ее финансирование выросло до 4,4 $ млрд ежемесячно.

Как заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен — помощь будет оказываться в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Кроме того, она уточнила, что ЕС предложил Украине создать международную платформу по восстановлению ее территории после конфликта.

В настоящее время в ходе конференции в Лугино обсуждают основные принципы восстановления Украины. В международном сообществе говорят о новом «плане Маршалла» — ссылаясь на программу восстановления Европы после Второй мировой войны. Президент Украины Владимир Зеленский отказался от личного участия и связывается с участниками конференции по видеосвязи.

Запад резко увеличил поставки оружия на Украину после начала специальной операции по демилитаризации и денацификации страны. Президент России Владимир Путин сообщил, что ее цель — защитить жителей Донбасса от многолетнего геноцида. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев отметил, что, поставляя оружие Украине, Запад ведет скрытую войну с Россией. В Минобороны РФ подчеркнули, что западное оружие на Украине является законной мишенью для российской армии.

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