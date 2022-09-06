06 сентября 2022

The New York Times: Европа составила план действий по Украине

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Официальный сайт президента Украины, флаг украины, флаг евросоюза
Западные страны обсудят восстановление Украины на конференции в Берлине, сообщают СМИ Фото:

Немецкий фонд Маршалла в Вашингтоне сформировал отчет для западных стран, в котором дал рекомендации по восстановлению Украины. Статью об этом написал обозреватель The New York Times Стивен Эрлангер.

По информации издания, предоставленный фондом Маршалла отчет был сформирован специально к предстоящей международной конференции по восстановлению в Берлине. Так называемые страны-доноры рассматривают этот документ как «частное сообщение для заинтересованных сторон», отметил Эрлангер.

В статье приводятся ключевые рекомендации фонда. «Группа семи промышленно развитых стран должна назначить координатора по Украине для наблюдения за восстановлением, в идеале американца с мировым именем; для проекта должны использоваться существующие учреждения для обеспечения своевременности; следует использовать различные многосторонние финансовые институты, чтобы ограничить влияние российских или китайских членов совета директоров», — пишет автор. Помимо этого, в отчете говорится, что Украина должна обеспечить строгий надзор за фондами, а также укрепить свою правовую и судебную системы, чтобы снизить вероятность коррупции.

На Украине с 24 февраля проводится российская специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия России были вынужденной мерой обеспечения безопасности.

С 1 июля в силу вступил указ президента РФ, согласно которому граждане Украины, ДНР, ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР или Украины, ранее имевшие гражданство РФ, имеют право обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Сразу после этого украинские власти начали работу над законопроектом об уголовной ответственности за получение российского гражданства.

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Немецкий фонд Маршалла в Вашингтоне сформировал отчет для западных стран, в котором дал рекомендации по восстановлению Украины. Статью об этом написал обозреватель The New York Times Стивен Эрлангер. По информации издания, предоставленный фондом Маршалла отчет был сформирован специально к предстоящей международной конференции по восстановлению в Берлине. Так называемые страны-доноры рассматривают этот документ как «частное сообщение для заинтересованных сторон», отметил Эрлангер. В статье приводятся ключевые рекомендации фонда. «Группа семи промышленно развитых стран должна назначить координатора по Украине для наблюдения за восстановлением, в идеале американца с мировым именем; для проекта должны использоваться существующие учреждения для обеспечения своевременности; следует использовать различные многосторонние финансовые институты, чтобы ограничить влияние российских или китайских членов совета директоров», — пишет автор. Помимо этого, в отчете говорится, что Украина должна обеспечить строгий надзор за фондами, а также укрепить свою правовую и судебную системы, чтобы снизить вероятность коррупции. На Украине с 24 февраля проводится российская специальная операция по денацификации и демилитаризации страны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что действия России были вынужденной мерой обеспечения безопасности. С 1 июля в силу вступил указ президента РФ, согласно которому граждане Украины, ДНР, ЛНР и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории ДНР или Украины, ранее имевшие гражданство РФ, имеют право обратиться с заявлением о приеме в российское гражданство в упрощенном порядке. Сразу после этого украинские власти начали работу над законопроектом об уголовной ответственности за получение российского гражданства.
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© Служба новостей «URA.RU»
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