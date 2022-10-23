В тюменские шиномонтажки выстроились огромные очереди

24 октября 2022 в 20:50 Размер текста - 17 +

Жители Тюмени выстраиваются в очереди, чтобы поменять покрышки на своих автомобилях Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за сезонного роста спроса на услуги по замене летних шин на зимние, в тюменские шиномонтажные мастерские выстроились огромные очереди. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из автосервисов. «В этом году большинство водителей как-то разом решили переобуть свои автомобили. Это привело к серьезному ажиотажу. К примеру, в нашей мастерской на ближайшие несколько дней все расписано: нет ни одного свободного окна. В других автосервисах, с владельцами которых я знаком лично, сложилась похожая ситуация. Некоторые шиномонтажки перешли на круглосуточный режим работы», — рассказал собеседник URA.RU. Он добавил, что, несмотря на повышенный спрос, большинство владельцев шиномонтажных мастерских Тюмени не стали повышать цены на свои услуги. «На ажиотаже можно неплохо заработать и без повышения стоимости услуг. Тем более, что сейчас не пик сезона, а только его начало. Возможно, что через несколько недель цены вырастут, но незначительно. Зато очереди разгрузятся», — добавил источник агентства. В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что стоимость услуг в шиномонтажных мастерских Тюмени выросла, в среднем, на 30%. По мнению экспертов, это произошло на фоне сезонного роста спроса на услуги по замене летних шин на зимние.

Из-за сезонного роста спроса на услуги по замене летних шин на зимние, в тюменские шиномонтажные мастерские выстроились огромные очереди. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из автосервисов. «В этом году большинство водителей как-то разом решили переобуть свои автомобили. Это привело к серьезному ажиотажу. К примеру, в нашей мастерской на ближайшие несколько дней все расписано: нет ни одного свободного окна. В других автосервисах, с владельцами которых я знаком лично, сложилась похожая ситуация. Некоторые шиномонтажки перешли на круглосуточный режим работы», — рассказал собеседник URA.RU. Он добавил, что, несмотря на повышенный спрос, большинство владельцев шиномонтажных мастерских Тюмени не стали повышать цены на свои услуги. «На ажиотаже можно неплохо заработать и без повышения стоимости услуг. Тем более, что сейчас не пик сезона, а только его начало. Возможно, что через несколько недель цены вырастут, но незначительно. Зато очереди разгрузятся», — добавил источник агентства. В региональное управление ФАС по Тюменской области направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается. Ранее URA.RU писало о том, что стоимость услуг в шиномонтажных мастерских Тюмени выросла, в среднем, на 30%. По мнению экспертов, это произошло на фоне сезонного роста спроса на услуги по замене летних шин на зимние.