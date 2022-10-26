Apple заставят подчиниться новым правилам ЕС с будущими моделями iPhone

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Компания Apple будет соблюдать закон ЕС о USB-C Фото:

Компания Apple будет соблюдать закон Евросоюза (ЕС) об унификации зарядных портов в электронных устройствах. Компания намерена заменить его на разъем USB Type-C к 2024 году в соответствии с новыми требованиями. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal.

«Очевидно, что нам придется подчиниться», — приводит издание слова старшего вице-президента Apple по глобальному маркетингу Грега Джосвяака. Он добавил, что Евросоюз окончательно одобрил порт USB-C в качестве универсального разъема для зарядки портативных устройств. С 24.10.2024 года на территории ЕС, где продается цифровая техника, также должны оснащаться портом USB-C.

Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует обязать Apple отказаться от разъема Lighting, используемого в iPhone. Вместо него компанию могут вынудить использовать единый USB-разъем для зарядки гаджетов.

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Компания Apple будет соблюдать закон Евросоюза (ЕС) об унификации зарядных портов в электронных устройствах. Компания намерена заменить его на разъем USB Type-C к 2024 году в соответствии с новыми требованиями. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. «Очевидно, что нам придется подчиниться», — приводит издание слова старшего вице-президента Apple по глобальному маркетингу Грега Джосвяака. Он добавил, что Евросоюз окончательно одобрил порт USB-C в качестве универсального разъема для зарядки портативных устройств. С 24.10.2024 года на территории ЕС, где продается цифровая техника, также должны оснащаться портом USB-C. Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует обязать Apple отказаться от разъема Lighting, используемого в iPhone. Вместо него компанию могут вынудить использовать единый USB-разъем для зарядки гаджетов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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