Apple заставят подчиниться новым правилам ЕС с будущими моделями iPhone

26 октября 2022 в 16:54 Размер текста - 17 +

Компания Apple будет соблюдать закон ЕС о USB-C Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Компания Apple будет соблюдать закон Евросоюза (ЕС) об унификации зарядных портов в электронных устройствах. Компания намерена заменить его на разъем USB Type-C к 2024 году в соответствии с новыми требованиями. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. «Очевидно, что нам придется подчиниться», — приводит издание слова старшего вице-президента Apple по глобальному маркетингу Грега Джосвяака. Он добавил, что Евросоюз окончательно одобрил порт USB-C в качестве универсального разъема для зарядки портативных устройств. С 24.10.2024 года на территории ЕС, где продается цифровая техника, также должны оснащаться портом USB-C. Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует обязать Apple отказаться от разъема Lighting, используемого в iPhone. Вместо него компанию могут вынудить использовать единый USB-разъем для зарядки гаджетов.

Компания Apple будет соблюдать закон Евросоюза (ЕС) об унификации зарядных портов в электронных устройствах. Компания намерена заменить его на разъем USB Type-C к 2024 году в соответствии с новыми требованиями. Об этом сообщает издание The Wall Street Journal. «Очевидно, что нам придется подчиниться», — приводит издание слова старшего вице-президента Apple по глобальному маркетингу Грега Джосвяака. Он добавил, что Евросоюз окончательно одобрил порт USB-C в качестве универсального разъема для зарядки портативных устройств. С 24.10.2024 года на территории ЕС, где продается цифровая техника, также должны оснащаться портом USB-C. Ранее сообщалось, что Евросоюз планирует обязать Apple отказаться от разъема Lighting, используемого в iPhone. Вместо него компанию могут вынудить использовать единый USB-разъем для зарядки гаджетов.