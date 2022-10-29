Сотрудники ДПС спасли тюменку с приступом астмы

30 октября 2022 в 13:08 Размер текста - 17 +

Тюменец поблагодарил сотрудников ДПС за спасение его жены Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Житель Тюмени поблагодарил сотрудников ДПС, которые спасли его жену с приступом астмы. Об этом местный житель написал в социальных сетях. «В субботу 29.10.22 в час ночи они спасли мою жену. У нас случился приступ астмы, мы быстро доехали до поста ДПС Богандинский», — написал пост Иван Медведев в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Тюменец добавил, что сотрудники ДПС пересадили его жену в патрульную машину и довезли до Тюмени. После чего они несколько раз созванивались со скорой помощью. Ранее URA.RU писало, что сотрудники ДПС в Тюменской области спасли семью из пожара. Услышав крики из здания, один из сотрудников поспешил к месту возгорания. Полицейский помог вытащить из жилого строения женщину с ее несовершеннолетними детьми.

Житель Тюмени поблагодарил сотрудников ДПС, которые спасли его жену с приступом астмы. Об этом местный житель написал в социальных сетях. «В субботу 29.10.22 в час ночи они спасли мою жену. У нас случился приступ астмы, мы быстро доехали до поста ДПС Богандинский», — написал пост Иван Медведев в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Тюменец добавил, что сотрудники ДПС пересадили его жену в патрульную машину и довезли до Тюмени. После чего они несколько раз созванивались со скорой помощью. Ранее URA.RU писало, что сотрудники ДПС в Тюменской области спасли семью из пожара. Услышав крики из здания, один из сотрудников поспешил к месту возгорания. Полицейский помог вытащить из жилого строения женщину с ее несовершеннолетними детьми.