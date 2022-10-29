29 октября 2022
28 октября 2022

Сотрудники ДПС спасли тюменку с приступом астмы

© Служба новостей «URA.RU»
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ДПС, ГАИ, ГИБДД. Челябинск, гаи, полиция, проблесковый маячок, гибдд, дпс
Тюменец поблагодарил сотрудников ДПС за спасение его жены Фото:

Житель Тюмени поблагодарил сотрудников ДПС, которые спасли его жену с приступом астмы. Об этом местный житель написал в социальных сетях.

«В субботу 29.10.22 в час ночи они спасли мою жену. У нас случился приступ астмы, мы быстро доехали до поста ДПС Богандинский», — написал пост Иван Медведев в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

Тюменец добавил, что сотрудники ДПС пересадили его жену в патрульную машину и довезли до Тюмени. После чего они несколько раз созванивались со скорой помощью.

Ранее URA.RU писало, что сотрудники ДПС в Тюменской области спасли семью из пожара. Услышав крики из здания, один из сотрудников поспешил к месту возгорания. Полицейский помог вытащить из жилого строения женщину с ее несовершеннолетними детьми.

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Житель Тюмени поблагодарил сотрудников ДПС, которые спасли его жену с приступом астмы. Об этом местный житель написал в социальных сетях. «В субботу 29.10.22 в час ночи они спасли мою жену. У нас случился приступ астмы, мы быстро доехали до поста ДПС Богандинский», — написал пост Иван Медведев в группе «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Тюменец добавил, что сотрудники ДПС пересадили его жену в патрульную машину и довезли до Тюмени. После чего они несколько раз созванивались со скорой помощью. Ранее URA.RU писало, что сотрудники ДПС в Тюменской области спасли семью из пожара. Услышав крики из здания, один из сотрудников поспешил к месту возгорания. Полицейский помог вытащить из жилого строения женщину с ее несовершеннолетними детьми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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