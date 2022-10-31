Детский травмпункт Челябинска переедет на новое место

В ГКБ № 9 работает главный детский специалист города по травмам — Николай Боев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске детское травматолого-ортопедическое отделение (детский травмпункт) на время капремонта переедет в горбольницу №9, расположенную в Ленинском районе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

«В 2022 году на реконструкцию детской травматологии из регионального бюджета выделили деньги. С 7 ноября детское городское травматолого-ортопедическое отделение закрывается на капремонт», — сообщила замглавврача по медицинской части ГКБ№2 Инна Захарова.

Детский травмпункт расположен по адресу проспект Ленина, 38 и был открыт в 1998 году, с 2017 года работает в составе ГКБ №2. Для круглосуточной помощи челябинским детям медики травматолого-ортопедического отделения продолжат работать в ГКБ №9, по улице 5-я Электровозная, 5.