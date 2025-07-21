На челябинском озере Тургояк перекроют тропу здоровья для строительства моста

В поселке Тургояк Челябинской области возле одноименного озера будет построен новый мост. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Миасса, новый объект появится на месте старого моста. Для безопасности на полтора месяца будет перекрыта тропа здоровья.
«Сообщаем о начале строительства нового моста в районе „Тропы здоровья“ в Тургояке. Для обеспечения безопасности проведения работ проход по тропе будет перекрыт с 8:00 11 августа до 1 октября», — сообщили в пресс-службе мэрии Миасса.
В пресс-службе горадминистрации пояснили, что старый мост будет демонтирован. На его месте появится новый путепровод.
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