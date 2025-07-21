На челябинском озере Тургояк перекроют тропу здоровья для строительства моста

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Новый мост будет построен на месте старого моста
Новый мост будет построен на месте старого моста Фото:

В поселке Тургояк Челябинской области возле одноименного озера будет построен новый мост. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Миасса, новый объект появится на месте старого моста. Для безопасности на полтора месяца будет перекрыта тропа здоровья.

«Сообщаем о начале строительства нового моста в районе „Тропы здоровья“ в Тургояке. Для обеспечения безопасности проведения работ проход по тропе будет перекрыт с 8:00 11 августа до 1 октября», — сообщили в пресс-службе мэрии Миасса.

В пресс-службе горадминистрации пояснили, что старый мост будет демонтирован. На его месте появится новый путепровод.  

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В поселке Тургояк Челябинской области возле одноименного озера будет построен новый мост. Как сообщили URA.RU в пресс-службе администрации Миасса, новый объект появится на месте старого моста. Для безопасности на полтора месяца будет перекрыта тропа здоровья. «Сообщаем о начале строительства нового моста в районе „Тропы здоровья“ в Тургояке. Для обеспечения безопасности проведения работ проход по тропе будет перекрыт с 8:00 11 августа до 1 октября», — сообщили в пресс-службе мэрии Миасса. В пресс-службе горадминистрации пояснили, что старый мост будет демонтирован. На его месте появится новый путепровод.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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