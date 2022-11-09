09 ноября 2022

В Магнитогорске продают семейный центр с рестораном и хоккейным полем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Детский развлекательный центр Фэнтазиград. Екатеринбург, представление, актеры, аниматоры
Семейный центр развлечений предлагают купить за 65 млн рублей Фото:

В Магнитогорске за 65 млн рублей продается семейный центр развлечений «Крутоцентр» с рестораном, производственной кухней и комнатой для проведения торжеств. Объявление о продаже досугового центра с игровыми комнатами и детской хоккейной площадкой появилось на популярном на сайте объявлений.

«Продается готовый бизнес — семейный центр развлечений „КрутоЦентр“. Площадь составляет 2 тысячи 500 квадратных метров. Имеется ресторан на 300 посадочных мест и кухонное производство. Есть комнаты для проведения торжеств», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Продавец отмечает, что в семейном центре немало аттракционов: лабиринт, воздушные пушки, сырный домик и горка вулкан. Дети могут заниматься спортом на хоккейной площадке и канатной дороге. В объявлении также указано, что покупатель может выкупить долю данного бизнеса.

Ранее в Миассе в Челябинской области на продажу выставили часть площадей торгового центра «Семья парк». Первоначально стоимость реализуемых лотов составляла 48 миллионов рублей, теперь 42,6 млн.

Площадь составляет 2 тысячи 500 квадратных метров
Фото:
В здании есть ресторан на 300 посадочных мест, кухонное производство и комнаты для проведения торжеств
Фото:

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В Магнитогорске за 65 млн рублей продается семейный центр развлечений «Крутоцентр» с рестораном, производственной кухней и комнатой для проведения торжеств. Объявление о продаже досугового центра с игровыми комнатами и детской хоккейной площадкой появилось на популярном на сайте объявлений. «Продается готовый бизнес — семейный центр развлечений „КрутоЦентр“. Площадь составляет 2 тысячи 500 квадратных метров. Имеется ресторан на 300 посадочных мест и кухонное производство. Есть комнаты для проведения торжеств», — говорится в объявлении на сайте «Авито». Продавец отмечает, что в семейном центре немало аттракционов: лабиринт, воздушные пушки, сырный домик и горка вулкан. Дети могут заниматься спортом на хоккейной площадке и канатной дороге. В объявлении также указано, что покупатель может выкупить долю данного бизнеса. Ранее в Миассе в Челябинской области на продажу выставили часть площадей торгового центра «Семья парк». Первоначально стоимость реализуемых лотов составляла 48 миллионов рублей, теперь 42,6 млн.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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