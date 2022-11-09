Семейный центр развлечений предлагают купить за 65 млн рублей Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Магнитогорске за 65 млн рублей продается семейный центр развлечений «Крутоцентр» с рестораном, производственной кухней и комнатой для проведения торжеств. Объявление о продаже досугового центра с игровыми комнатами и детской хоккейной площадкой появилось на популярном на сайте объявлений.

«Продается готовый бизнес — семейный центр развлечений „КрутоЦентр“. Площадь составляет 2 тысячи 500 квадратных метров. Имеется ресторан на 300 посадочных мест и кухонное производство. Есть комнаты для проведения торжеств», — говорится в объявлении на сайте «Авито».

Продавец отмечает, что в семейном центре немало аттракционов: лабиринт, воздушные пушки, сырный домик и горка вулкан. Дети могут заниматься спортом на хоккейной площадке и канатной дороге. В объявлении также указано, что покупатель может выкупить долю данного бизнеса.

Ранее в Миассе в Челябинской области на продажу выставили часть площадей торгового центра «Семья парк». Первоначально стоимость реализуемых лотов составляла 48 миллионов рублей, теперь 42,6 млн.

Площадь составляет 2 тысячи 500 квадратных метров Фото: сайт объявлений «Авито»