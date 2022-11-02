02 ноября 2022

Пьяный пермяк на мотоблоке получил реальный срок

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее мужчину уже ловили пьяным за рулем (архивное фото) Фото:

Житель села Частые Пермского края приговорен к 11 месяцам лишения свободы в колонии — поселении за управление мотоблоком с прицепом в состоянии алкогольного опьянения. Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Пермского края.

«Большесосновский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Частые. Установлено, что в мае 2022 года на автомобильной дороге улицы Транспортная с. Частые осужденный, управляющий мотоблоком с прицепом, был остановлен сотрудниками ГИБДД. При освидетельствовании зафиксирован факт алкогольного опьянения. Мужчина ранее был осужден за аналогичное деяние», — сообщается на сайте.

Изначально, суд приговорил водителя транспортного средства к 11 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Однако гособвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке в Пермском краевом суде. В результате, условный срок был заменен на реальный, в колонии-поселении. Кроме того, мужчина на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор вступил в законную силу.

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Житель села Частые Пермского края приговорен к 11 месяцам лишения свободы в колонии — поселении за управление мотоблоком с прицепом в состоянии алкогольного опьянения. Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Пермского края. «Большесосновский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Частые. Установлено, что в мае 2022 года на автомобильной дороге улицы Транспортная с. Частые осужденный, управляющий мотоблоком с прицепом, был остановлен сотрудниками ГИБДД. При освидетельствовании зафиксирован факт алкогольного опьянения. Мужчина ранее был осужден за аналогичное деяние», — сообщается на сайте. Изначально, суд приговорил водителя транспортного средства к 11 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Однако гособвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке в Пермском краевом суде. В результате, условный срок был заменен на реальный, в колонии-поселении. Кроме того, мужчина на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор вступил в законную силу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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