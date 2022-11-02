Пьяный пермяк на мотоблоке получил реальный срок

Ранее мужчину уже ловили пьяным за рулем (архивное фото) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Житель села Частые Пермского края приговорен к 11 месяцам лишения свободы в колонии — поселении за управление мотоблоком с прицепом в состоянии алкогольного опьянения. Информация об этом появилась на сайте прокуратуры Пермского края.

«Большесосновский районный суд Пермского края рассмотрел уголовное дело в отношении жителя села Частые. Установлено, что в мае 2022 года на автомобильной дороге улицы Транспортная с. Частые осужденный, управляющий мотоблоком с прицепом, был остановлен сотрудниками ГИБДД. При освидетельствовании зафиксирован факт алкогольного опьянения. Мужчина ранее был осужден за аналогичное деяние», — сообщается на сайте.

Изначально, суд приговорил водителя транспортного средства к 11 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года. Однако гособвинитель обжаловал приговор в апелляционном порядке в Пермском краевом суде. В результате, условный срок был заменен на реальный, в колонии-поселении. Кроме того, мужчина на 5 лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами. Приговор вступил в законную силу.