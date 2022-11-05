Бондарь поделился фотографиями своего улова в соцсети (архивное фото) Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Депутат заксобрания Пермского края Дмитрий Бондарь провел ноябрьские праздники на рыбалке и показал фотографии своего улова. Сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ноябрьские холода настоящему любителю рыбалки нипочем! Тем более, выдались трехдневные выходные — в плотном рабочем графике удалось выделить время своему увлечению. И вот таким уловом закрыли сезон жидкой воды», — написал Бондарь.

URA.RU писало ранее, что пермяку удалось выловить судака-гиганта. Под постом, который опубликовал мужчина, сразу же появилось множество комментариев. Подписчики хвалили улов и пытались угадать вес огромной рыбины.

Бондарь похвастался своим уловом Фото: VK, личная страница Дмитрия Бондаря