05 ноября 2022
04 ноября 2022
03 ноября 2022

Пермский депутат похвастался крупным уловом в ноябре. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Зимняя рыбалка на реке Обь. Сургут , зимняя рыбалка, улов, рыба
Бондарь поделился фотографиями своего улова в соцсети (архивное фото) Фото:

Депутат заксобрания Пермского края Дмитрий Бондарь провел ноябрьские праздники на рыбалке и показал фотографии своего улова. Сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Ноябрьские холода настоящему любителю рыбалки нипочем! Тем более, выдались трехдневные выходные — в плотном рабочем графике удалось выделить время своему увлечению. И вот таким уловом закрыли сезон жидкой воды», — написал Бондарь.

URA.RU писало ранее, что пермяку удалось выловить судака-гиганта. Под постом, который опубликовал мужчина, сразу же появилось множество комментариев. Подписчики хвалили улов и пытались угадать вес огромной рыбины.

Бондарь похвастался своим уловом
Фото:
Депутат рассказал, что провел выходные на рыбалке
Фото:

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Депутат заксобрания Пермского края Дмитрий Бондарь провел ноябрьские праздники на рыбалке и показал фотографии своего улова. Сообщение он опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Ноябрьские холода настоящему любителю рыбалки нипочем! Тем более, выдались трехдневные выходные — в плотном рабочем графике удалось выделить время своему увлечению. И вот таким уловом закрыли сезон жидкой воды», — написал Бондарь. URA.RU писало ранее, что пермяку удалось выловить судака-гиганта. Под постом, который опубликовал мужчина, сразу же появилось множество комментариев. Подписчики хвалили улов и пытались угадать вес огромной рыбины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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