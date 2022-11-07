Артисты из ХМАО отправились в турне с гастролями для мобилизованных

07 ноября 2022 в 16:01 Размер текста - 17 +

Военнослужащие из ХМАО очень тепло встретили творческие коллективы КТЦ «Югра-Классик» в Елани Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Творческие коллективы из ХМАО «Млада» и «Сибирь Брасс» ездят по военным гарнизонам Уральского федерального округа, чтобы поддержать мобилизованных земляков. Организатор концертов, руководитель Ханты-Мансийского КТЦ «Югра-Классик» Екатерина Пынзарь, рассказала журналисту URA.RU, что «Младу» очень тепло встретили в Елани, а сейчас коллектив направляется в Чебаркуль. «Встретили потрясающе. Девочки из народного вокального ансамбля „Млада“ вчера выступили в Елани, зал был полон. Очень много эмоций положительных, очень рады были видеть девчонок наши ребята. Следующая остановка — Чебаркуль, концерт пройдет 7 ноября. Далее выступит в поддержку уже другой коллектив — „Сибирь Брасс“, это наш духовой квартет. Они поедут поддержать мобилизованных в Омске», — прокомментировала Пынзарь. Концерты в Чебаркуле и Омске будут проходить на улице, но, по словам Пынзарь, музыкантов холодная погода не пугает. «Мы утеплились и готовы при любой погоде радовать наших ребят», — уточнила Пынзарь. В планах у «Югры-Классик» — не останавливаться на достигнутом и продолжать поддерживать военнослужащих. «Мы готовы и дальше организовывать такие мероприятия, готовим концертные программы, готовим разные формы: и полный концерт, и совместный провести. Как только будет такая возможность, мы с удовольствием продолжим концертную деятельность в гарнизонах», — добавила Пынзарь. Ранее URA.RU писало о концертах симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в поддержку семей мобилизованных. Они прошли в Ханты-Мансийске 24 октября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план мобилизации выполнен. С 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации. Отправиться в сектор СВО могут военнослужащие на добровольной основе и контрактники.

Творческие коллективы из ХМАО «Млада» и «Сибирь Брасс» ездят по военным гарнизонам Уральского федерального округа, чтобы поддержать мобилизованных земляков. Организатор концертов, руководитель Ханты-Мансийского КТЦ «Югра-Классик» Екатерина Пынзарь, рассказала журналисту URA.RU, что «Младу» очень тепло встретили в Елани, а сейчас коллектив направляется в Чебаркуль. «Встретили потрясающе. Девочки из народного вокального ансамбля „Млада“ вчера выступили в Елани, зал был полон. Очень много эмоций положительных, очень рады были видеть девчонок наши ребята. Следующая остановка — Чебаркуль, концерт пройдет 7 ноября. Далее выступит в поддержку уже другой коллектив — „Сибирь Брасс“, это наш духовой квартет. Они поедут поддержать мобилизованных в Омске», — прокомментировала Пынзарь. Концерты в Чебаркуле и Омске будут проходить на улице, но, по словам Пынзарь, музыкантов холодная погода не пугает. «Мы утеплились и готовы при любой погоде радовать наших ребят», — уточнила Пынзарь. В планах у «Югры-Классик» — не останавливаться на достигнутом и продолжать поддерживать военнослужащих. «Мы готовы и дальше организовывать такие мероприятия, готовим концертные программы, готовим разные формы: и полный концерт, и совместный провести. Как только будет такая возможность, мы с удовольствием продолжим концертную деятельность в гарнизонах», — добавила Пынзарь. Ранее URA.RU писало о концертах симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в поддержку семей мобилизованных. Они прошли в Ханты-Мансийске 24 октября. Министр обороны Сергей Шойгу 28 октября сообщил, что план мобилизации выполнен. С 1 ноября в стране начался призыв срочников, которые, по словам Шойгу, не попадут в зону проведения спецоперации. Отправиться в сектор СВО могут военнослужащие на добровольной основе и контрактники.