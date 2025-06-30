В небе над Уралом вновь заметили серебристые облака. Редкое атмосферное явление зафиксировали жители Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края.
"Серебристые облака наблюдаются в эти минуты над Свердловской и Челябинской областями, а также соседними регионами", — поделились в группе "Патруль ночного неба" во "ВКонтакте".
Серебристые облака можно наблюдать исключительно в период глубоких сумерек — непосредственно после захода или незадолго до восхода Солнца. Как правило, такие облака появляются лишь на протяжении нескольких недель в году, преимущественно с конца мая до начала июля.
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