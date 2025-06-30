30 июня 2025

Редкое природное явление заметили в небе над Уралом. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Необычные облака заметили сразу в нескольких городах
Необычные облака заметили сразу в нескольких городах Фото:

В небе над Уралом вновь заметили серебристые облака. Редкое атмосферное явление зафиксировали жители Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края.

"Серебристые облака наблюдаются в эти минуты над Свердловской и Челябинской областями, а также соседними регионами", — поделились в группе "Патруль ночного неба" во "ВКонтакте".

Серебристые облака можно наблюдать исключительно в период глубоких сумерек — непосредственно после захода или незадолго до восхода Солнца. Как правило, такие облака появляются лишь на протяжении нескольких недель в году, преимущественно с конца мая до начала июля.

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В небе над Уралом вновь заметили серебристые облака. Редкое атмосферное явление зафиксировали жители Свердловской и Челябинской областей, а также Пермского края. "Серебристые облака наблюдаются в эти минуты над Свердловской и Челябинской областями, а также соседними регионами", — поделились в группе "Патруль ночного неба" во "ВКонтакте". Серебристые облака можно наблюдать исключительно в период глубоких сумерек — непосредственно после захода или незадолго до восхода Солнца. Как правило, такие облака появляются лишь на протяжении нескольких недель в году, преимущественно с конца мая до начала июля.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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