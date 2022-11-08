Волонтеры в Миассе собирают лекарства от ОРВИ для бойцов в зоне СВО

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Бойцы жалуются на частые простуды из-за наступления холодов Фото:
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Жители Миасса (Челябинская область) собирают препарата от ОРВИ для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Лекарства от населения принимают в офисе местного союза десантников.

«Как сообщают ребята с передовой, погода не радует. Бойцы совсем расклеились. Хотим попросить вас сделать упор на лекарства от простуды и противовирусные препараты», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры просят приносить таблетки от кашля, болей в горле, средства от насморка, противовирусные препараты, согревающие мази, горчичники, поливитамины и аскорбиновую кислоту, гематоген. В дефиците по-прежнему препараты от повышенного артериального давления и успокоительные средства.

Миасские волонтеры регулярно формируют посылки со всем необходимым для бойцов в зоне СВО. Они собирают теплую одежду, медикаменты, а недавно отправили на фронт стержни для пайки пробитых радиаторов танков.

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Жители Миасса (Челябинская область) собирают препарата от ОРВИ для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Лекарства от населения принимают в офисе местного союза десантников. «Как сообщают ребята с передовой, погода не радует. Бойцы совсем расклеились. Хотим попросить вас сделать упор на лекарства от простуды и противовирусные препараты», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры просят приносить таблетки от кашля, болей в горле, средства от насморка, противовирусные препараты, согревающие мази, горчичники, поливитамины и аскорбиновую кислоту, гематоген. В дефиците по-прежнему препараты от повышенного артериального давления и успокоительные средства. Миасские волонтеры регулярно формируют посылки со всем необходимым для бойцов в зоне СВО. Они собирают теплую одежду, медикаменты, а недавно отправили на фронт стержни для пайки пробитых радиаторов танков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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