Волонтеры в Миассе собирают лекарства от ОРВИ для бойцов в зоне СВО

Бойцы жалуются на частые простуды из-за наступления холодов Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Жители Миасса (Челябинская область) собирают препарата от ОРВИ для военнослужащих, находящихся в зоне СВО. Лекарства от населения принимают в офисе местного союза десантников.

«Как сообщают ребята с передовой, погода не радует. Бойцы совсем расклеились. Хотим попросить вас сделать упор на лекарства от простуды и противовирусные препараты», — сообщается в паблике «ZOV Миасса» в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры просят приносить таблетки от кашля, болей в горле, средства от насморка, противовирусные препараты, согревающие мази, горчичники, поливитамины и аскорбиновую кислоту, гематоген. В дефиците по-прежнему препараты от повышенного артериального давления и успокоительные средства.

Миасские волонтеры регулярно формируют посылки со всем необходимым для бойцов в зоне СВО. Они собирают теплую одежду, медикаменты, а недавно отправили на фронт стержни для пайки пробитых радиаторов танков.