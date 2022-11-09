Неработающие пенсионеры из ХМАО получат выплату

10 ноября 2022 в 14:49 Размер текста - 17 +

Неработающие пенсионеры из ХМАО получат по 1 тысяче рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Неработающим пенсионерам из ХМАО выплатят по 1 тысяче рублей. Проект распоряжения опубликован на официальном сайте правительства округа. «Проектом предлагается осуществить единовременную денежную выплату гражданам, состоящим на 1 декабря 2022 года на учете в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Агентство социального благополучия населения“ в размере 1 000 рублей — неработающим пенсионерам, являющимся получателями пенсий», — сообщается в пояснительной записке к документу. По прогнозам, деньги должны получить 275 тысяч пенсионеров. «Выплаты предлагается осуществить в беззаявительном порядке в срок до 9 декабря 2022 года», — уточняется в документе. Дополнительных затрат на бюджет не планируется, так как выплата предусмотрена законодательством ХМАО, а средства учтены в госпрограмме «Социальное и демографическое развитие». Ранее URA.RU писало о выплатах в честь 45-летия «Сургутнефтегаза». Пенсионеры предприятия получили премии к юбилею компании.

Неработающим пенсионерам из ХМАО выплатят по 1 тысяче рублей. Проект распоряжения опубликован на официальном сайте правительства округа. «Проектом предлагается осуществить единовременную денежную выплату гражданам, состоящим на 1 декабря 2022 года на учете в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Агентство социального благополучия населения“ в размере 1 000 рублей — неработающим пенсионерам, являющимся получателями пенсий», — сообщается в пояснительной записке к документу. По прогнозам, деньги должны получить 275 тысяч пенсионеров. «Выплаты предлагается осуществить в беззаявительном порядке в срок до 9 декабря 2022 года», — уточняется в документе. Дополнительных затрат на бюджет не планируется, так как выплата предусмотрена законодательством ХМАО, а средства учтены в госпрограмме «Социальное и демографическое развитие». Ранее URA.RU писало о выплатах в честь 45-летия «Сургутнефтегаза». Пенсионеры предприятия получили премии к юбилею компании.