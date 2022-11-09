09 ноября 2022

Неработающие пенсионеры из ХМАО получат выплату

© Служба новостей «URA.RU»
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Осень. Пенсионеры. Курган , парк, бабушка, пенсионеры, пенсинерка
Неработающие пенсионеры из ХМАО получат по 1 тысяче рублей Фото:

Неработающим пенсионерам из ХМАО выплатят по 1 тысяче рублей. Проект распоряжения опубликован на официальном сайте правительства округа.

«Проектом предлагается осуществить единовременную денежную выплату гражданам, состоящим на 1 декабря 2022 года на учете в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Агентство социального благополучия населения“ в размере 1 000 рублей — неработающим пенсионерам, являющимся получателями пенсий», — сообщается в пояснительной записке к документу.

По прогнозам, деньги должны получить 275 тысяч пенсионеров. «Выплаты предлагается осуществить в беззаявительном порядке в срок до 9 декабря 2022 года», — уточняется в документе. Дополнительных затрат на бюджет не планируется, так как выплата предусмотрена законодательством ХМАО, а средства учтены в госпрограмме «Социальное и демографическое развитие».

Ранее URA.RU писало о выплатах в честь 45-летия «Сургутнефтегаза». Пенсионеры предприятия получили премии к юбилею компании.

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Неработающим пенсионерам из ХМАО выплатят по 1 тысяче рублей. Проект распоряжения опубликован на официальном сайте правительства округа. «Проектом предлагается осуществить единовременную денежную выплату гражданам, состоящим на 1 декабря 2022 года на учете в казенном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Агентство социального благополучия населения“ в размере 1 000 рублей — неработающим пенсионерам, являющимся получателями пенсий», — сообщается в пояснительной записке к документу. По прогнозам, деньги должны получить 275 тысяч пенсионеров. «Выплаты предлагается осуществить в беззаявительном порядке в срок до 9 декабря 2022 года», — уточняется в документе. Дополнительных затрат на бюджет не планируется, так как выплата предусмотрена законодательством ХМАО, а средства учтены в госпрограмме «Социальное и демографическое развитие». Ранее URA.RU писало о выплатах в честь 45-летия «Сургутнефтегаза». Пенсионеры предприятия получили премии к юбилею компании.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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