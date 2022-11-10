В декабре в Перми начнут продавать электрокары

В Перми появился дилер электрокаров, салон откроется в декабре Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Перми в декабре откроется дилерский центр электрокаров Skywell Verra. Он расположится в салоне по адресу ул. Героев Хасана, 81а. Об этом сообщила гендиректор Verra Анна Бояршинова, пишет издание «Коммерсант-Прикамье».

«Многолетний опыт продаж и обслуживания электрических Porsche Taycan позволяет нам надеяться на успешное сотрудничество. Территория возле будущего автоцентра обеспечена зарядками, есть профессиональная команда сервиса, обслуживающая электрические автомобили. В следующем году ожидаем поступление гибридной версии нового бренда», — рассказала руководитель Verra изданию.

Планируется, что в продаже появится электрокроссовер Skywell ET5. Авто будет доступно в двух комплектациях стоимостью около 5 млн рублей. В следующем году модельный ряд пополнят гибридный кроссовер HT-i и электрофургон D11.

Skywell специализировалась на выпуске электроавтобусов и мини-вэнов, а в 2019 году создала дочернюю компанию, которая наладила выпуск легковых электрических автомобилей. По данным агентства «Автостат», до конца этого года ожидается открытие 20 дилерских центров в 16-ти российских городах.