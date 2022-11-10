10 ноября 2022

Пермяки в «Черную пятницу» могут купить дешевые искусственные елки

© Служба новостей «URA.RU»
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Новогодние подарки. Тюмень, елка, новогодняя елка, искусственная елка
Елки будут продаваться четыре дня со скидками от 30% Фото:

Магазины Пермского края приняли участие в ежегодной международной акции «Черная пятница». Это когда на множество товаров выставляют большие скидки. К акции подключился и магазин искусственных новогодних елей в Перми.

«Распродажа пройдет с 11 по 14 ноября! Елки со скидками до 30%», — указано в объявлении магазина, расположившегося в ТЦ «Айсберг» на первом этаже.

Купить елку можно будет с 10 утра до 21 вечера. К каждой елке пообещали гирлянду в подарок. Стоит отметить, что покупки на «Черной пятнице» не всегда могут быть выгодны. Перед приобретением товаров со скидкой эксперты рекомендуют сравнить цены в других магазинах.

Ранее URA.RU сообщало, что искусственные елки можно купить в ТЦ «Алмаз», магазинах «Галамарт» и других. Стоимость елей осталась на уровне прошлого года.

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Магазины Пермского края приняли участие в ежегодной международной акции «Черная пятница». Это когда на множество товаров выставляют большие скидки. К акции подключился и магазин искусственных новогодних елей в Перми. «Распродажа пройдет с 11 по 14 ноября! Елки со скидками до 30%», — указано в объявлении магазина, расположившегося в ТЦ «Айсберг» на первом этаже. Купить елку можно будет с 10 утра до 21 вечера. К каждой елке пообещали гирлянду в подарок. Стоит отметить, что покупки на «Черной пятнице» не всегда могут быть выгодны. Перед приобретением товаров со скидкой эксперты рекомендуют сравнить цены в других магазинах. Ранее URA.RU сообщало, что искусственные елки можно купить в ТЦ «Алмаз», магазинах «Галамарт» и других. Стоимость елей осталась на уровне прошлого года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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