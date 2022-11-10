Пермяки в «Черную пятницу» могут купить дешевые искусственные елки

11 ноября 2022 в 17:22 Размер текста - 17 +

Елки будут продаваться четыре дня со скидками от 30% Фото: Денис Моргунов © URA.RU Магазины Пермского края приняли участие в ежегодной международной акции «Черная пятница». Это когда на множество товаров выставляют большие скидки. К акции подключился и магазин искусственных новогодних елей в Перми. «Распродажа пройдет с 11 по 14 ноября! Елки со скидками до 30%», — указано в объявлении магазина, расположившегося в ТЦ «Айсберг» на первом этаже. Купить елку можно будет с 10 утра до 21 вечера. К каждой елке пообещали гирлянду в подарок. Стоит отметить, что покупки на «Черной пятнице» не всегда могут быть выгодны. Перед приобретением товаров со скидкой эксперты рекомендуют сравнить цены в других магазинах. Ранее URA.RU сообщало, что искусственные елки можно купить в ТЦ «Алмаз», магазинах «Галамарт» и других. Стоимость елей осталась на уровне прошлого года.

Магазины Пермского края приняли участие в ежегодной международной акции «Черная пятница». Это когда на множество товаров выставляют большие скидки. К акции подключился и магазин искусственных новогодних елей в Перми. «Распродажа пройдет с 11 по 14 ноября! Елки со скидками до 30%», — указано в объявлении магазина, расположившегося в ТЦ «Айсберг» на первом этаже. Купить елку можно будет с 10 утра до 21 вечера. К каждой елке пообещали гирлянду в подарок. Стоит отметить, что покупки на «Черной пятнице» не всегда могут быть выгодны. Перед приобретением товаров со скидкой эксперты рекомендуют сравнить цены в других магазинах. Ранее URA.RU сообщало, что искусственные елки можно купить в ТЦ «Алмаз», магазинах «Галамарт» и других. Стоимость елей осталась на уровне прошлого года.