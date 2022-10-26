В пермских магазинах начались ярмарки новогодних елок

Цены на елки сильно разнятся Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В пермских магазинах открылся сезон продаж искусственных новогодних елок. Об этом URA.RU сообщают читатели.

«Еще ноябрь даже не начался, а уже выставили в ряд елочки нарядные. Видела в ТЦ „Алмаз“ на первом этаже целый отдел открылся. Игрушки тоже начинают на витрины выставлять в магазинах», — написала читательница.

В этом году цены на искусственные елки остались прежними. В отделе «Алмаза» елку можно приобрести за 990 рублей (90 см). А, к примеру, в магазинах сети «Галамарт» самая дешевая елка стоит 1859 рублей, самая дорогая — обойдется в 15 тысяч рублей. Цена зависит от высоты дерева, материалов, из которых сделаны корпус и иголки, объема и декора.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продают бизнес Деда Мороза «под ключ». В пакет входят костюмы, сценарии и соцсети с клиентами.