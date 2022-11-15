Чернецкий изменил расклад сил в свердловском заксобрании

Первый вице-спикер заксо Свердловской области вышел из комитета по региональной политике

Аркадий Чернецкий сменил сферу влияния в заксобрании Фото: Анна Майорова © URA.RU

Первый вице-спикер заксобрания Свердловской области, бывший мэр Екатеринбурга Аркадий Чернецкий получил новую сферу влияния в парламенте. Политик покинул комитет по местному самоуправлению, в котором работал с осени 2021 года, чтобы перейти в комитет по промышленной политике. Сразу несколько источников URA.RU связывают это с необходимостью изменить расклад сил в заксо.

О решении Чернецкого депутатам объявили на общем заседании 15 ноября. «С принятием постановления Аркадий Михайлович переходит в комитет по промышленной политике и предпринимательству. Ну, и также предлагается из персонального состава комитета по региональной политике и местному самоуправлению Аркадия Михайловича вывести — в соответствии с его заявлением», — передал коллегам вице-спикер Виктор Якимов.

Желание Чернецкого сменить сферу влияния неслучайно. Как пояснили URA.RU два собеседника в парламенте, политика по-прежнему считают мощным лоббистом, и его переход необходим, чтобы усилить главу промышленного комитета Альберта Абзалова. «У Абзалова, кроме него самого, [в комитете] остались три человека. И при всем уважении не самого высокого уровня. Аркадия Михайловича вводят для укрепления позиций», — уточнил один из депутатов.

Комитет по промышленной политике считается одним из ключевых в заксобрании. Он согласует важнейшие для области решения по инвестициям, управлению госсобственностью, защите бизнеса. «Поэтому хорошо, чтобы [члены комитета] принимали решения единогласно, без дискуссий, — объяснил другой инсайдер в заксо. — А сейчас такой гарантии нет».

Причина этого — партийный состав комитета. До прихода Чернецкого два из четырех мест принадлежали единороссам Альберту Абзалову и Владимиру Рощупкину, а вторая половина — оппозиции, коммунисту Габбасу Даутову и Владимиру Загайнову из «Новых людей». «Аркадий Михайлович гарантирует перевес», — подтвердил собеседник в «Единой России».

Сам Чернецкий в разговоре с URA.RU пояснил, что о переходе его просила лично спикер заксо Людмила Бабушкина, и призвал не искать в этом двойное дно. «Нужно было доукомплектовать комитет, а я как раз связан с промышленностью. Тем более сегодня наша экономика базируется на промышленном потенциале