Минобороны ФРГ рассказало о контактах Путина и Шольца после инцидента в Польше

16 ноября 2022 в 16:55 Размер текста - 17 +

После инцидента в Польше между Шольцем и Путиным налажен контакт обмена мнениями Фото: Bundesregierung\Kugler новость из сюжета В Польше на границе с Украиной упали две ракеты Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент России Владимир Путин находятся в контакте после инцидента с падением двух ракет на территории Польши. Об этом сообщило Минобороны ФРГ. «Федеральный канцлер находится в контакте с президентом РФ», — цитирует Минобороны РИА Новости. Однако позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о каком-либо общении между лидерами ФРГ и России. Вчера, 15 ноября, в Польше на границе с Украиной упали две ракеты. Бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что все обвинения в сторону России в падении ракет на территории Польши являются частью схемы по вовлечению НАТО в украинский конфликт, передает RT. Минобороны ФРГ уже объявило, что готова направить свои истребители для патрулирования неба над Украиной, сообщает телеканал 360. Польский политолог Якуб Корейба посчитал падение ракет в Польше тестом для Североатлантического альянса, пишет «Национальная служба новостей».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент России Владимир Путин находятся в контакте после инцидента с падением двух ракет на территории Польши. Об этом сообщило Минобороны ФРГ. «Федеральный канцлер находится в контакте с президентом РФ», — цитирует Минобороны РИА Новости. Однако позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о каком-либо общении между лидерами ФРГ и России. Вчера, 15 ноября, в Польше на границе с Украиной упали две ракеты. Бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что все обвинения в сторону России в падении ракет на территории Польши являются частью схемы по вовлечению НАТО в украинский конфликт, передает RT. Минобороны ФРГ уже объявило, что готова направить свои истребители для патрулирования неба над Украиной, сообщает телеканал 360. Польский политолог Якуб Корейба посчитал падение ракет в Польше тестом для Североатлантического альянса, пишет «Национальная служба новостей».