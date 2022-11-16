Минобороны ФРГ рассказало о контактах Путина и Шольца после инцидента в Польше

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф, g7, большая семерка
После инцидента в Польше между Шольцем и Путиным налажен контакт обмена мнениями Фото:
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В Польше на границе с Украиной упали две ракеты

Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент России Владимир Путин находятся в контакте после инцидента с падением двух ракет на территории Польши. Об этом сообщило Минобороны ФРГ.

«Федеральный канцлер находится в контакте с президентом РФ», — цитирует Минобороны РИА Новости. Однако позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о каком-либо общении между лидерами ФРГ и России.

Вчера, 15 ноября, в Польше на границе с Украиной упали две ракеты. Бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что все обвинения в сторону России в падении ракет на территории Польши являются частью схемы по вовлечению НАТО в украинский конфликт, передает RT. Минобороны ФРГ уже объявило, что готова направить свои истребители для патрулирования неба над Украиной, сообщает телеканал 360. Польский политолог Якуб Корейба посчитал падение ракет в Польше тестом для Североатлантического альянса, пишет «Национальная служба новостей».

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц и президент России Владимир Путин находятся в контакте после инцидента с падением двух ракет на территории Польши. Об этом сообщило Минобороны ФРГ. «Федеральный канцлер находится в контакте с президентом РФ», — цитирует Минобороны РИА Новости. Однако позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения о каком-либо общении между лидерами ФРГ и России. Вчера, 15 ноября, в Польше на границе с Украиной упали две ракеты. Бывший офицер разведки США Скотт Риттер заявил, что все обвинения в сторону России в падении ракет на территории Польши являются частью схемы по вовлечению НАТО в украинский конфликт, передает RT. Минобороны ФРГ уже объявило, что готова направить свои истребители для патрулирования неба над Украиной, сообщает телеканал 360. Польский политолог Якуб Корейба посчитал падение ракет в Польше тестом для Североатлантического альянса, пишет «Национальная служба новостей».
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