В ХМАО на чиновников завели уголовное дело из-за проблемы с аварийным домом

17 ноября 2022 в 21:34 Размер текста - 17 +

Чиновники не расселили жильцов ветхого дома Фото: Размик Закарян © URA.RU В Югорске (ХМАО) возбуждено уголовное дело по факту нерасселения уголовного дела по признакам преступления, предусматривающего ответственность за халатность. Следователи считают, что чиновники вовремя не расселили жильцов ветхого дома. Об этом URA.RU узнало из сообщения на официальном сайте следственного управления СКРФ по Ханты-Мансийскому автономному округу. «По версии следствия, должностными лицами администрации города Югорска длительное время не принимаются меры к расселению жильцов дома по ул. Мира города Югорска, признанного в 2019 году аварийным и подлежащим сносу. В результате бездействия, несколько семей вынуждены проживать в условиях, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям жилищного законодательства», — говорится в сообщении следственного управления. Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, по уголовному делу проводится комплекс необходимых действий. Будут опрошены пострадавшие, должностные лица, допустившие халатность и определена мера ответственности каждого.



Ранее URA.RU сообщало, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проконтролирует ход проверки по вопросу расселения аварийного дома в Югорске. Он поставил процессуальную проверку на контроль в центральном аппарате ведомства.

В Югорске (ХМАО) возбуждено уголовное дело по факту нерасселения уголовного дела по признакам преступления, предусматривающего ответственность за халатность. Следователи считают, что чиновники вовремя не расселили жильцов ветхого дома. Об этом URA.RU узнало из сообщения на официальном сайте следственного управления СКРФ по Ханты-Мансийскому автономному округу. «По версии следствия, должностными лицами администрации города Югорска длительное время не принимаются меры к расселению жильцов дома по ул. Мира города Югорска, признанного в 2019 году аварийным и подлежащим сносу. В результате бездействия, несколько семей вынуждены проживать в условиях, не отвечающих санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям жилищного законодательства», — говорится в сообщении следственного управления. Чтобы установить все обстоятельства произошедшего, по уголовному делу проводится комплекс необходимых действий. Будут опрошены пострадавшие, должностные лица, допустившие халатность и определена мера ответственности каждого. Ранее URA.RU сообщало, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин проконтролирует ход проверки по вопросу расселения аварийного дома в Югорске. Он поставил процессуальную проверку на контроль в центральном аппарате ведомства.