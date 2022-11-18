На Челябинскую область надвигаются 27-градусные морозы

В регионе ожидается одна из самых холодных ночей ноября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в ночь на 20 ноября ожидаются 27-градусные морозы. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре.

«В ночь на воскресенье, 20 ноября, в Челябинской области ожидается -17, -22, в северных районах до -27, на крайнем юге до -14. Днем -9,-14, на крайнем западе до -6», — уточнили на сайте областной метеослужбы.

Синоптики добавили, что осадков в предстоящие два дня не ожидается. В морозную ночь и на следующий день метеорологи предупредили об утренних туманах, а также изморози. На отдельных участках дорог гололедица.

Ранее сотрудники областного ГИБДД попросили челябинцев по возможности отказаться от поездок из-за снежных заносов. 19 ноября в области прошел сильный снегопад, который сопровождался ветром.