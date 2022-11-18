18 ноября 2022

На Челябинскую область надвигаются 27-градусные морозы

© Служба новостей «URA.RU»
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Мороз. Челябинск, зима, шарф, мороз, холод, климат, погода
В регионе ожидается одна из самых холодных ночей ноября Фото:

В Челябинской области в ночь на 20 ноября ожидаются 27-градусные морозы. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре.

«В ночь на воскресенье, 20 ноября, в Челябинской области ожидается -17, -22, в северных районах до -27, на крайнем юге до -14. Днем -9,-14, на крайнем западе до -6», — уточнили на сайте областной метеослужбы.

Синоптики добавили, что осадков в предстоящие два дня не ожидается. В морозную ночь и на следующий день метеорологи предупредили об утренних туманах, а также изморози. На отдельных участках дорог гололедица.

Ранее сотрудники областного ГИБДД попросили челябинцев по возможности отказаться от поездок из-за снежных заносов. 19 ноября в области прошел сильный снегопад, который сопровождался ветром.

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В Челябинской области в ночь на 20 ноября ожидаются 27-градусные морозы. Об этом сообщили в региональном гидрометеоцентре. «В ночь на воскресенье, 20 ноября, в Челябинской области ожидается -17, -22, в северных районах до -27, на крайнем юге до -14. Днем -9,-14, на крайнем западе до -6», — уточнили на сайте областной метеослужбы. Синоптики добавили, что осадков в предстоящие два дня не ожидается. В морозную ночь и на следующий день метеорологи предупредили об утренних туманах, а также изморози. На отдельных участках дорог гололедица. Ранее сотрудники областного ГИБДД попросили челябинцев по возможности отказаться от поездок из-за снежных заносов. 19 ноября в области прошел сильный снегопад, который сопровождался ветром.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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