Православный миллиардер приедет в Челябинск, где обсудит глобальные вызовы

Константин Малофеев станет главным спикером Рождественских чтений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинск 24 ноября на Рождественские чтения приедет замглавы Всемирного русского народного собора (ВРНС) и миллиардер Константин Малофеев. Мероприятие состоится в отеле Radisson Blu, в ходе которого участники обсудят глобальные вызовы современности. Об этом сообщают организаторы церковно-общественного форума.

«Главным спикером пленарного заседания Рождественских чтений станет Константин Малофеев, заместитель главы ВРНС, основатель Царьград ТВ и общественный деятель. Тема этого года: «Глобальные вызовы современности и духовный выбор человека», — пишут на своем официальном сайте устроители форума.

Организаторы отмечают, что Рождественские чтения стали самым крупным церковно-общественным форумом в сфере образования, культуры, социального служения и нравственного просвещения. В нем примут участие представители всего Уральского федерального округа.

Ожидается, что в форуме также примут участие заместитель полпреда в УрФО Борис Кириллов, митрополит Челябинский и Миасский Алексий, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений, основатель всероссийского движения «Сорок Сороков» Андрей Кормухин и другие общественники.

Малофеев ранее принимал участие в открытии памятника императору Александру II в сквере Алое поле в Челябинске. Православный олигарх также выступил за строительство памятников и другим историческим личностям, к примеру Ивану Грозному.