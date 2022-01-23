23 января 2022
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21 января 2022

Православный олигарх открыл в Челябинск памятник императору. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Царь
В Челябинске появился памятник Александру II Фото:

Православный олигарх Константин Малофеев 24 января принял участие в открытие памятника императору Александру II в сквере Алое поле в Челябинске. На церемонию также прибыли вице-губернатор Анатолий Векшин, мэр Челябинска Наталья Котова и священнослужители, передает корреспондент URA.RU.

«Мы, большинство здесь стоящих, потомки тех самых крестьян, которых освободил Александр II, исправив вековую несправедливость. Теперь наш долг — исправить несправедливость по отношению к нему», — сказал Малофеев, напомнив, что именно Александр II отменил в России крепостное право.

Памятник Александру II на Алом поле у храма Александра Невского возведен по просьбам православных челябинцев. Его строили по фотографиям монумента царю, который стоял в Златоусте до революции и впоследствии был взорван большевиками. Открыть памятник планировали еще 10 октября 2021 года, но мероприятие не состоялось из-за пандемии COVID.

«Мы привыкли, что Россия освобождает многие народы и страны от захватчиков. Но царь-реформатор освободил еще и сам русский народ. Благодарные жители Южного Урала строили памятники и ставили церкви в честь царя-освободителя. Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость и реализуем волю наших предков», — подчеркнул вице-губернатор Анатолий Векшин.

Ранее Малофеев на встрече с челябинскими журналистами высказался о памятниках Владимиру Ленину. По его мнению, монументы вождю мировой революции сносить не следует. При этом, по словам Малофеева, надо строить памятники другим историческим личностям, к примеру Ивану Грозному.

Царь
В церемонии приняли участие бизнесмен Константин Малофеев (второй справа), мэр Челябинска Наталья Котова (третья справа) и вице-губернатор Антаолий Векшин (четвертый справа)
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Царь
Несколько месяцев памятник был закрыт
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Царь
Памятник императору делали по фото старых монументов
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Православный олигарх Константин Малофеев 24 января принял участие в открытие памятника императору Александру II в сквере Алое поле в Челябинске. На церемонию также прибыли вице-губернатор Анатолий Векшин, мэр Челябинска Наталья Котова и священнослужители, передает корреспондент URA.RU. «Мы, большинство здесь стоящих, потомки тех самых крестьян, которых освободил Александр II, исправив вековую несправедливость. Теперь наш долг — исправить несправедливость по отношению к нему», — сказал Малофеев, напомнив, что именно Александр II отменил в России крепостное право. Памятник Александру II на Алом поле у храма Александра Невского возведен по просьбам православных челябинцев. Его строили по фотографиям монумента царю, который стоял в Златоусте до революции и впоследствии был взорван большевиками. Открыть памятник планировали еще 10 октября 2021 года, но мероприятие не состоялось из-за пандемии COVID. «Мы привыкли, что Россия освобождает многие народы и страны от захватчиков. Но царь-реформатор освободил еще и сам русский народ. Благодарные жители Южного Урала строили памятники и ставили церкви в честь царя-освободителя. Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость и реализуем волю наших предков», — подчеркнул вице-губернатор Анатолий Векшин. Ранее Малофеев на встрече с челябинскими журналистами высказался о памятниках Владимиру Ленину. По его мнению, монументы вождю мировой революции сносить не следует. При этом, по словам Малофеева, надо строить памятники другим историческим личностям, к примеру Ивану Грозному.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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