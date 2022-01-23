В Челябинске появился памятник Александру II Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Православный олигарх Константин Малофеев 24 января принял участие в открытие памятника императору Александру II в сквере Алое поле в Челябинске. На церемонию также прибыли вице-губернатор Анатолий Векшин, мэр Челябинска Наталья Котова и священнослужители, передает корреспондент URA.RU.

«Мы, большинство здесь стоящих, потомки тех самых крестьян, которых освободил Александр II, исправив вековую несправедливость. Теперь наш долг — исправить несправедливость по отношению к нему», — сказал Малофеев, напомнив, что именно Александр II отменил в России крепостное право.

Памятник Александру II на Алом поле у храма Александра Невского возведен по просьбам православных челябинцев. Его строили по фотографиям монумента царю, который стоял в Златоусте до революции и впоследствии был взорван большевиками. Открыть памятник планировали еще 10 октября 2021 года, но мероприятие не состоялось из-за пандемии COVID.

«Мы привыкли, что Россия освобождает многие народы и страны от захватчиков. Но царь-реформатор освободил еще и сам русский народ. Благодарные жители Южного Урала строили памятники и ставили церкви в честь царя-освободителя. Сегодня мы восстанавливаем историческую справедливость и реализуем волю наших предков», — подчеркнул вице-губернатор Анатолий Векшин.

Ранее Малофеев на встрече с челябинскими журналистами высказался о памятниках Владимиру Ленину. По его мнению, монументы вождю мировой революции сносить не следует. При этом, по словам Малофеева, надо строить памятники другим историческим личностям, к примеру Ивану Грозному.

В церемонии приняли участие бизнесмен Константин Малофеев (второй справа), мэр Челябинска Наталья Котова (третья справа) и вице-губернатор Антаолий Векшин (четвертый справа) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Несколько месяцев памятник был закрыт Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Памятник императору делали по фото старых монументов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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