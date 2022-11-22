Бастрыкин проконтролирует дело с неработающим лифтом в Челябинске

Лифт в челябинской многоэтажке не работает на протяжение шести месяцев Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава СК РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль дело о неработающем на протяжение полугода лифте в Челябинске. Как сообщили в пресс-службе СК РФ, он поручил руководителю челябинского СК Петру Решетникову докладывать о ходе проверки.

«На одном из телеканалов вышел сюжет, в котором сообщается, что в Челябинской области жители многоквартирного жилого дома уже на протяжении шести месяцев не могут пользоваться лифтом ввиду его неисправности. Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Челябинской области Петру Решетникову доложить о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — сообщили URA.RU в пресс-службе СК РФ.

Речь идет о доме по улице Молодогвардейцев в Калининском районе. Жильцы данного дома на протяжение полугода вынуждены подниматься домой и спускаться на улицу пешком из-за неработающего лифта. Как сообщает ГТРК «Южный Урал», региональный оператор объяснил жильцам, что лифт работал 37 лет вместо положенных 25. Его сменят, но на это нужно время.

Жители винят в ситуации прошлую управкомпанию, которая не приняла меры по ремонту старого лифта, либо его замене на новый. По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области проводится процессуальная проверка, устанавливаются все обстоятельства.