22 ноября 2022

Челябинский военный получил грамоту от Минобороны

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Татьяны Москальковой и Татьяны Мерзляковой в 32-й военный городок. Екатеринбург, армия, кепка, военная форма
Иван Чиряев получил грамоту за образцовое несение службы Фото:

Военнослужащий из Агаповского района Челябинской области Александр Чиряев получил грамоту от Минобороны РФ. Бойца отметили за образцовое несение службы.

«Недавно младший сержант Александр Чиряев с Буранного был награжден грамотой за образцовое выполнение служебных обязанностей, примерную воинскую дисциплину, за высокие показатели в боевой подготовке. Знай наших!», — сообщает районное издание «Звезда».

Чиряев проходил срочную службу с 2018 по 2019 годы в Дагестане. После армии работал стропальщиком на меткомбинате. Дома у него остались мать, сестра и дядя.

Ранее в Минобороны отметили мужество и героизм другого челябинского военного. Иван Невмержицкий из Карабаша под минометным обстрелом ВСУ уничтожил вражеское отделение и спас раненых товарищей.

Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина основной целью ее проведения является защита территорий Донбасса. В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие мужественно выполняют свой долг.

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Военнослужащий из Агаповского района Челябинской области Александр Чиряев получил грамоту от Минобороны РФ. Бойца отметили за образцовое несение службы. «Недавно младший сержант Александр Чиряев с Буранного был награжден грамотой за образцовое выполнение служебных обязанностей, примерную воинскую дисциплину, за высокие показатели в боевой подготовке. Знай наших!», — сообщает районное издание «Звезда». Чиряев проходил срочную службу с 2018 по 2019 годы в Дагестане. После армии работал стропальщиком на меткомбинате. Дома у него остались мать, сестра и дядя. Ранее в Минобороны отметили мужество и героизм другого челябинского военного. Иван Невмержицкий из Карабаша под минометным обстрелом ВСУ уничтожил вражеское отделение и спас раненых товарищей. Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина основной целью ее проведения является защита территорий Донбасса. В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие мужественно выполняют свой долг.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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