Челябинский военный получил грамоту от Минобороны

Иван Чиряев получил грамоту за образцовое несение службы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Военнослужащий из Агаповского района Челябинской области Александр Чиряев получил грамоту от Минобороны РФ. Бойца отметили за образцовое несение службы.

«Недавно младший сержант Александр Чиряев с Буранного был награжден грамотой за образцовое выполнение служебных обязанностей, примерную воинскую дисциплину, за высокие показатели в боевой подготовке. Знай наших!», — сообщает районное издание «Звезда».

Чиряев проходил срочную службу с 2018 по 2019 годы в Дагестане. После армии работал стропальщиком на меткомбинате. Дома у него остались мать, сестра и дядя.

Ранее в Минобороны отметили мужество и героизм другого челябинского военного. Иван Невмержицкий из Карабаша под минометным обстрелом ВСУ уничтожил вражеское отделение и спас раненых товарищей.

Спецоперация РФ на Украине идет с 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина основной целью ее проведения является защита территорий Донбасса. В Минобороны РФ сообщили, что российские военнослужащие мужественно выполняют свой долг.