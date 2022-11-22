Мэра Нижневартовска лишат возможности выписывать себе премии

23 ноября 2022 в 16:56 Размер текста - 17 +

Вопрос премирования главы Нижневартовска будут решать депутаты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) на заседании думского комитета по бюджету и финансам обсудили внесение изменений в положение о предоставлении гарантий мэру города. Глава муниципалитета Дмитрий Кощенко лишится полномочий выписывать себе премии, теперь этот вопрос должны будут решать депутаты, передает корреспондент URA.RU. «Мы рассмотрели вопрос, который предусматривает решение о выплате главе города Нижневартовска специальных надбавок за особые достижения в работе. Сам себе он не сможет их подписывать, теперь решение о премировании главы будут принимать депутаты», — прокомментировал спикер думы Нижневартовска Алексей Сатинов. Изменения вступят в силу после того, как за него проголосует большинство депутатов на заседании думы, которое состоится 25 ноября. После этого глава города лишится полномочий выписывать самому себе премию. «Раньше такая практика была», — уточнил Сатинов. Ранее региональный исполком Общероссийского народного фронта в ХМАО подготовил обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить счета главы Ханты-Мансийского района Кирилла Минулина. В ОНФ журналисту URA.RU рассказали, что подозревают Минулина в незаконном получении премий.

В Нижневартовске (ХМАО) на заседании думского комитета по бюджету и финансам обсудили внесение изменений в положение о предоставлении гарантий мэру города. Глава муниципалитета Дмитрий Кощенко лишится полномочий выписывать себе премии, теперь этот вопрос должны будут решать депутаты, передает корреспондент URA.RU. «Мы рассмотрели вопрос, который предусматривает решение о выплате главе города Нижневартовска специальных надбавок за особые достижения в работе. Сам себе он не сможет их подписывать, теперь решение о премировании главы будут принимать депутаты», — прокомментировал спикер думы Нижневартовска Алексей Сатинов. Изменения вступят в силу после того, как за него проголосует большинство депутатов на заседании думы, которое состоится 25 ноября. После этого глава города лишится полномочий выписывать самому себе премию. «Раньше такая практика была», — уточнил Сатинов. Ранее региональный исполком Общероссийского народного фронта в ХМАО подготовил обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить счета главы Ханты-Мансийского района Кирилла Минулина. В ОНФ журналисту URA.RU рассказали, что подозревают Минулина в незаконном получении премий.