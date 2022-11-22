22 ноября 2022

Мэра Нижневартовска лишат возможности выписывать себе премии

© Служба новостей «URA.RU»
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Вопрос премирования главы Нижневартовска будут решать депутаты Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на заседании думского комитета по бюджету и финансам обсудили внесение изменений в положение о предоставлении гарантий мэру города. Глава муниципалитета Дмитрий Кощенко лишится полномочий выписывать себе премии, теперь этот вопрос должны будут решать депутаты, передает корреспондент URA.RU.

«Мы рассмотрели вопрос, который предусматривает решение о выплате главе города Нижневартовска специальных надбавок за особые достижения в работе. Сам себе он не сможет их подписывать, теперь решение о премировании главы будут принимать депутаты», — прокомментировал спикер думы Нижневартовска Алексей Сатинов.

Изменения вступят в силу после того, как за него проголосует большинство депутатов на заседании думы, которое состоится 25 ноября. После этого глава города лишится полномочий выписывать самому себе премию. «Раньше такая практика была», — уточнил Сатинов.

Ранее региональный исполком Общероссийского народного фронта в ХМАО подготовил обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить счета главы Ханты-Мансийского района Кирилла Минулина. В ОНФ журналисту URA.RU рассказали, что подозревают Минулина в незаконном получении премий.

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В Нижневартовске (ХМАО) на заседании думского комитета по бюджету и финансам обсудили внесение изменений в положение о предоставлении гарантий мэру города. Глава муниципалитета Дмитрий Кощенко лишится полномочий выписывать себе премии, теперь этот вопрос должны будут решать депутаты, передает корреспондент URA.RU. «Мы рассмотрели вопрос, который предусматривает решение о выплате главе города Нижневартовска специальных надбавок за особые достижения в работе. Сам себе он не сможет их подписывать, теперь решение о премировании главы будут принимать депутаты», — прокомментировал спикер думы Нижневартовска Алексей Сатинов. Изменения вступят в силу после того, как за него проголосует большинство депутатов на заседании думы, которое состоится 25 ноября. После этого глава города лишится полномочий выписывать самому себе премию. «Раньше такая практика была», — уточнил Сатинов. Ранее региональный исполком Общероссийского народного фронта в ХМАО подготовил обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить счета главы Ханты-Мансийского района Кирилла Минулина. В ОНФ журналисту URA.RU рассказали, что подозревают Минулина в незаконном получении премий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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