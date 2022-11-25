25 ноября 2022

SCMP: Европа перестанет слушаться США из-за поддержки Украины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Несанкционированный митинг оппозиции. Москва, силовики, арест, памятник пушкину, задержание активистов, пушкинская площадь, митинг, полиция, протест, несанкционированная акция, навальнинг, винтилово, омон, хапун, разгон демонстрации
Европейские граждане не хотят поддерживать США по украинскому вопросу Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В странах Европы граждане перестают поддерживать позицию США по вопросу вооруженного конфликта на Украине. Протесты проходят в Чехии и Словении, в Германии и Австрии — люди недовольны военными расходами и понижением уровня жизни, сообщает издание SCMP.

«Владимир Путин представил конфликт не только как войну за Украину, но и как экзистенциальную борьбу против Запада. Вашингтон не может добиться быстрой победы, ему придется рисковать тем, что все больше европейских избирателей поднимут открытое восстание против своих правительств, что приведет к росту числа популистских партий и политиков, не верящих в общеевропейский проект», — пишет обозреватель издания SCMP Алекс Ло.

Западные СМИ создают иллюзию, что большинство населения Европы поддерживают Украину и превозносят даже небольшие успехи ее войск. Но, по мнению обозревателя, конфликт будет затяжным, и нужно искать дипломатические пути решения конфликта.

Ранее URA.RU рассказало, что пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил о нежелании украинской стороны вести переговоры. Сам украинский лидер подчеркивал, что его страна не будет вести переговоров с Россией, однако позже высказался что пора прервать боевые действия.

Все главные новости о спецоперации - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В странах Европы граждане перестают поддерживать позицию США по вопросу вооруженного конфликта на Украине. Протесты проходят в Чехии и Словении, в Германии и Австрии — люди недовольны военными расходами и понижением уровня жизни, сообщает издание SCMP. «Владимир Путин представил конфликт не только как войну за Украину, но и как экзистенциальную борьбу против Запада. Вашингтон не может добиться быстрой победы, ему придется рисковать тем, что все больше европейских избирателей поднимут открытое восстание против своих правительств, что приведет к росту числа популистских партий и политиков, не верящих в общеевропейский проект», — пишет обозреватель издания SCMP Алекс Ло. Западные СМИ создают иллюзию, что большинство населения Европы поддерживают Украину и превозносят даже небольшие успехи ее войск. Но, по мнению обозревателя, конфликт будет затяжным, и нужно искать дипломатические пути решения конфликта. Ранее URA.RU рассказало, что пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил о нежелании украинской стороны вести переговоры. Сам украинский лидер подчеркивал, что его страна не будет вести переговоров с Россией, однако позже высказался что пора прервать боевые действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...