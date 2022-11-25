SCMP: Европа перестанет слушаться США из-за поддержки Украины

26 ноября 2022 в 06:15 Размер текста - 17 +

Европейские граждане не хотят поддерживать США по украинскому вопросу Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В странах Европы граждане перестают поддерживать позицию США по вопросу вооруженного конфликта на Украине. Протесты проходят в Чехии и Словении, в Германии и Австрии — люди недовольны военными расходами и понижением уровня жизни, сообщает издание SCMP. «Владимир Путин представил конфликт не только как войну за Украину, но и как экзистенциальную борьбу против Запада. Вашингтон не может добиться быстрой победы, ему придется рисковать тем, что все больше европейских избирателей поднимут открытое восстание против своих правительств, что приведет к росту числа популистских партий и политиков, не верящих в общеевропейский проект», — пишет обозреватель издания SCMP Алекс Ло. Западные СМИ создают иллюзию, что большинство населения Европы поддерживают Украину и превозносят даже небольшие успехи ее войск. Но, по мнению обозревателя, конфликт будет затяжным, и нужно искать дипломатические пути решения конфликта. Ранее URA.RU рассказало, что пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил о нежелании украинской стороны вести переговоры. Сам украинский лидер подчеркивал, что его страна не будет вести переговоров с Россией, однако позже высказался что пора прервать боевые действия.

В странах Европы граждане перестают поддерживать позицию США по вопросу вооруженного конфликта на Украине. Протесты проходят в Чехии и Словении, в Германии и Австрии — люди недовольны военными расходами и понижением уровня жизни, сообщает издание SCMP. «Владимир Путин представил конфликт не только как войну за Украину, но и как экзистенциальную борьбу против Запада. Вашингтон не может добиться быстрой победы, ему придется рисковать тем, что все больше европейских избирателей поднимут открытое восстание против своих правительств, что приведет к росту числа популистских партий и политиков, не верящих в общеевропейский проект», — пишет обозреватель издания SCMP Алекс Ло. Западные СМИ создают иллюзию, что большинство населения Европы поддерживают Украину и превозносят даже небольшие успехи ее войск. Но, по мнению обозревателя, конфликт будет затяжным, и нужно искать дипломатические пути решения конфликта. Ранее URA.RU рассказало, что пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил о нежелании украинской стороны вести переговоры. Сам украинский лидер подчеркивал, что его страна не будет вести переговоров с Россией, однако позже высказался что пора прервать боевые действия.