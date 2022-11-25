У жителей свердловского города пропал свет

26 ноября 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Несколько улиц Березовского остались без света из-за аварии на подстанции Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Жители нескольких улиц города Березовский (Свердловская область) остались без электричества. Об этом сообщили местные жители в одной из социальных сетей. «Говорят, что авария произошла на Южной подстанции. Прогнозов по восстановлению не дают, ищут причину сбоя. Отключено порядка семи улиц», — поделился горожанин в telegram-канале «E1.RU». Корреспондент URA.RU попытался связаться с обслуживающей компанией АО «Уральские Электрические Сети», но не смог дозвониться ни по одному из указанных на официальном сайте телефонов. Запрос был направлен на электронную почту, на момент публикации новости ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало о замене устаревших устройств релейной защиты и автоматики на 11 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах Свердловской области в 2022 году. Эти замены позволят избегать серьезных аварий и сбоев в электросетях.

Жители нескольких улиц города Березовский (Свердловская область) остались без электричества. Об этом сообщили местные жители в одной из социальных сетей. «Говорят, что авария произошла на Южной подстанции. Прогнозов по восстановлению не дают, ищут причину сбоя. Отключено порядка семи улиц», — поделился горожанин в telegram-канале «E1.RU». Корреспондент URA.RU попытался связаться с обслуживающей компанией АО «Уральские Электрические Сети», но не смог дозвониться ни по одному из указанных на официальном сайте телефонов. Запрос был направлен на электронную почту, на момент публикации новости ответа не поступило. Ранее URA.RU сообщало о замене устаревших устройств релейной защиты и автоматики на 11 трансформаторных подстанциях и распределительных пунктах Свердловской области в 2022 году. Эти замены позволят избегать серьезных аварий и сбоев в электросетях.