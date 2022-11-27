27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

Пермские фанаты прорвались к фигуристке Туктамышевой на Гран-При

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийские соревнования ГРАН ПРИ России по фигурному катанию,
Фанаты прорвались к Туктамышевой во время пресс-конференции Фото:

Фанатам удалось проникнуть в спецзону во время проведения Гран-При в Перми, где Елизавета Туктамышева отвечала на вопросы журналистов. Такая информация появилась в СМИ.

«Колоритный мужчина попросил оставить автограф на детских коньках — фигуристка не отказала в просьбе. Затем к ней подбежала девочка, которая тоже получила заветный автограф», — написано на сайте perm.aif.ru.

О том, что пермским фигуристам было тяжело выступать на Гран-при в прикамской столице из-за разницы во времени с Москвой, URA.RU уже рассказывало. Тем не менее, Софья Тютюнина и Андрей Багин оказались на первой строчке турнирной таблицы. О полных итогах первого дня соревнований можно узнать из материалов наших корреспондентов.

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Фанатам удалось проникнуть в спецзону во время проведения Гран-При в Перми, где Елизавета Туктамышева отвечала на вопросы журналистов. Такая информация появилась в СМИ. «Колоритный мужчина попросил оставить автограф на детских коньках — фигуристка не отказала в просьбе. Затем к ней подбежала девочка, которая тоже получила заветный автограф», — написано на сайте perm.aif.ru. О том, что пермским фигуристам было тяжело выступать на Гран-при в прикамской столице из-за разницы во времени с Москвой, URA.RU уже рассказывало. Тем не менее, Софья Тютюнина и Андрей Багин оказались на первой строчке турнирной таблицы. О полных итогах первого дня соревнований можно узнать из материалов наших корреспондентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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