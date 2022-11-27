Пермские фанаты прорвались к фигуристке Туктамышевой на Гран-При

28 ноября 2022 в 01:12 Размер текста - 17 +

Фанаты прорвались к Туктамышевой во время пресс-конференции Фото: Сергей Русанов © URA.RU Фанатам удалось проникнуть в спецзону во время проведения Гран-При в Перми, где Елизавета Туктамышева отвечала на вопросы журналистов. Такая информация появилась в СМИ. «Колоритный мужчина попросил оставить автограф на детских коньках — фигуристка не отказала в просьбе. Затем к ней подбежала девочка, которая тоже получила заветный автограф», — написано на сайте perm.aif.ru. О том, что пермским фигуристам было тяжело выступать на Гран-при в прикамской столице из-за разницы во времени с Москвой, URA.RU уже рассказывало. Тем не менее, Софья Тютюнина и Андрей Багин оказались на первой строчке турнирной таблицы. О полных итогах первого дня соревнований можно узнать из материалов наших корреспондентов.

Фанатам удалось проникнуть в спецзону во время проведения Гран-При в Перми, где Елизавета Туктамышева отвечала на вопросы журналистов. Такая информация появилась в СМИ. «Колоритный мужчина попросил оставить автограф на детских коньках — фигуристка не отказала в просьбе. Затем к ней подбежала девочка, которая тоже получила заветный автограф», — написано на сайте perm.aif.ru. О том, что пермским фигуристам было тяжело выступать на Гран-при в прикамской столице из-за разницы во времени с Москвой, URA.RU уже рассказывало. Тем не менее, Софья Тютюнина и Андрей Багин оказались на первой строчке турнирной таблицы. О полных итогах первого дня соревнований можно узнать из материалов наших корреспондентов.