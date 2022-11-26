Фигуристам было тяжело выступать на Гран-при в Перми из-за разницы во времени с Москвой

Софья Тютюнина и Андрей Багин заняли первое место Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Фигуристам Софье Тютюниной и Андрею Багину было тяжело выступать на шестом этапе Гран-при России в Перми из-за разницы во времени с Москвой. Об этом они рассказали в интервью ТАСС.

«Девочкам нужно накраситься, быть при полном параде. Вставала по местному времени в четыре утра, а по-московскому — в два часа ночи. Когда выходишь на лед — просыпаешься и дальше делаешь все нормально», — рассказала в интервью ТАСС Софья Тютюнина.

Софья Тютюнина и Андрей Багин заняли первое место среди танцевальных дуэтов, набрав 200,26 балла. «Первая победа, пока что ничего не чувствую от этого, поспать хочется», — рассказал Багин.

Ранее URA.RU писало, что в Перми проходит VI этап Гран-при России по фигурному катанию. Первое место в парном катании в субботу заняли Александр Галлямов и Анастасия Мишина.