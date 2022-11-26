26 ноября 2022
25 ноября 2022

Фигуристам было тяжело выступать на Гран-при в Перми из-за разницы во времени с Москвой

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийские соревнования ГРАН ПРИ России по фигурному катанию,
Софья Тютюнина и Андрей Багин заняли первое место Фото:

Фигуристам Софье Тютюниной и Андрею Багину было тяжело выступать на шестом этапе Гран-при России в Перми из-за разницы во времени с Москвой. Об этом они рассказали в интервью ТАСС.

«Девочкам нужно накраситься, быть при полном параде. Вставала по местному времени в четыре утра, а по-московскому — в два часа ночи. Когда выходишь на лед — просыпаешься и дальше делаешь все нормально», — рассказала в интервью ТАСС Софья Тютюнина.

Софья Тютюнина и Андрей Багин заняли первое место среди танцевальных дуэтов, набрав 200,26 балла. «Первая победа, пока что ничего не чувствую от этого, поспать хочется», — рассказал Багин.

Ранее URA.RU писало, что в Перми проходит VI этап Гран-при России по фигурному катанию. Первое место в парном катании в субботу заняли Александр Галлямов и Анастасия Мишина.

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Фигуристам Софье Тютюниной и Андрею Багину было тяжело выступать на шестом этапе Гран-при России в Перми из-за разницы во времени с Москвой. Об этом они рассказали в интервью ТАСС. «Девочкам нужно накраситься, быть при полном параде. Вставала по местному времени в четыре утра, а по-московскому — в два часа ночи. Когда выходишь на лед — просыпаешься и дальше делаешь все нормально», — рассказала в интервью ТАСС Софья Тютюнина. Софья Тютюнина и Андрей Багин заняли первое место среди танцевальных дуэтов, набрав 200,26 балла. «Первая победа, пока что ничего не чувствую от этого, поспать хочется», — рассказал Багин. Ранее URA.RU писало, что в Перми проходит VI этап Гран-при России по фигурному катанию. Первое место в парном катании в субботу заняли Александр Галлямов и Анастасия Мишина.
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