Итоги первого дня Гран-при России по фигурному катанию в Перми. Фото, видео

26 ноября 2022 в 23:42 Размер текста - 17 +

VI этап Гран-при России по фигурному катанию в Перми. День первый Фото: Сергей Русанов © URA.RU В пермском дворце спорта «Молот» проходит VI этап Гран-при России по фигурному катанию. В субботу состоялись парные выступления, а также мужская и женская короткие программы. Первое место в парном катании у дуэта из Санкт-Петербурга Александра Галлямова и Анастасии Мишиной. Галлямов родился в Березниках Пермского края, он отметил «феноменальную поддержку зрителей. «Публика замечательно нас приняла, мы очень рады, что небольшое шоу получилось устроить. Публика обрадовалась уже с того момента, как мы пришли разминаться на каток. Зрители очень тепло отреагировали на наше появление. Также на трибуне сидела семья моего крестного, они здесь живут, приехали поболеть», — прокомментировал фигурист победу. Второе место завоевал дуэт из Москвы — Дмитрий Евгеньев и Анастасия Мухортова, третье — пермяки Матвей Янченков и Екатерина Чикмарева. В ритм-танце лидерами стали Андрей Багин и Софья Тютюнина, на втором месте оказались Елизавета Пасечник и Максим Некрасов. В соревнованиях среди мужчин победил Евгений Семененко, второе место у Алексея Ерохова, третье — у Ильи Яблокова. В женской короткой программе победу одержала звезда «Ангелов Плющенко» Софья Муравьева, второе место у «Алой императрицы» Елизаветы Туктамышевой. В воскресенье, 27 ноября, спортсмены продемонстрируют произвольные программы. Софья Муравьева занимает 66-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев Фото: Сергей Русанов © URA.RU Евгений Плющенко поддерживает свою подопечную Фото: Сергей Русанов © URA.RU Во дворце спорта «Молот» собрался полный зал Фото: Сергей Русанов © URA.RU Генеральный директор Федерации фигурного катания Александр Коган и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин Фото: Сергей Русанов © URA.RU «Алая императрица» Елизавета Туктамышева Фото: Сергей Русанов © URA.RU Елизавета Туктамышева заняла второе место Фото: Сергей Русанов © URA.RU Максим Некрасов и Елизавета Пасечник на льду пермского дворца спорта «Молот» Фото: Сергей Русанов © URA.RU 27 ноября спортсмены покажут произвольные программы Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В пермском дворце спорта «Молот» проходит VI этап Гран-при России по фигурному катанию. В субботу состоялись парные выступления, а также мужская и женская короткие программы. Первое место в парном катании у дуэта из Санкт-Петербурга Александра Галлямова и Анастасии Мишиной. Галлямов родился в Березниках Пермского края, он отметил «феноменальную поддержку зрителей. «Публика замечательно нас приняла, мы очень рады, что небольшое шоу получилось устроить. Публика обрадовалась уже с того момента, как мы пришли разминаться на каток. Зрители очень тепло отреагировали на наше появление. Также на трибуне сидела семья моего крестного, они здесь живут, приехали поболеть», — прокомментировал фигурист победу. Второе место завоевал дуэт из Москвы — Дмитрий Евгеньев и Анастасия Мухортова, третье — пермяки Матвей Янченков и Екатерина Чикмарева. В ритм-танце лидерами стали Андрей Багин и Софья Тютюнина, на втором месте оказались Елизавета Пасечник и Максим Некрасов. В соревнованиях среди мужчин победил Евгений Семененко, второе место у Алексея Ерохова, третье — у Ильи Яблокова. В женской короткой программе победу одержала звезда «Ангелов Плющенко» Софья Муравьева, второе место у «Алой императрицы» Елизаветы Туктамышевой. В воскресенье, 27 ноября, спортсмены продемонстрируют произвольные программы.