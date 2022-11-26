В пермском дворце спорта «Молот» проходит VI этап Гран-при России по фигурному катанию. В субботу состоялись парные выступления, а также мужская и женская короткие программы. Первое место в парном катании у дуэта из Санкт-Петербурга Александра Галлямова и Анастасии Мишиной. Галлямов родился в Березниках Пермского края, он отметил «феноменальную поддержку зрителей.
«Публика замечательно нас приняла, мы очень рады, что небольшое шоу получилось устроить. Публика обрадовалась уже с того момента, как мы пришли разминаться на каток. Зрители очень тепло отреагировали на наше появление. Также на трибуне сидела семья моего крестного, они здесь живут, приехали поболеть», — прокомментировал фигурист победу.
Второе место завоевал дуэт из Москвы — Дмитрий Евгеньев и Анастасия Мухортова, третье — пермяки Матвей Янченков и Екатерина Чикмарева. В ритм-танце лидерами стали Андрей Багин и Софья Тютюнина, на втором месте оказались Елизавета Пасечник и Максим Некрасов. В соревнованиях среди мужчин победил Евгений Семененко, второе место у Алексея Ерохова, третье — у Ильи Яблокова.
В женской короткой программе победу одержала звезда «Ангелов Плющенко» Софья Муравьева, второе место у «Алой императрицы» Елизаветы Туктамышевой. В воскресенье, 27 ноября, спортсмены продемонстрируют произвольные программы.
Софья Муравьева занимает 66-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев
Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews
В пермском дворце спорта «Молот» проходит VI этап Гран-при России по фигурному катанию. В субботу состоялись парные выступления, а также мужская и женская короткие программы. Первое место в парном катании у дуэта из Санкт-Петербурга Александра Галлямова и Анастасии Мишиной. Галлямов родился в Березниках Пермского края, он отметил «феноменальную поддержку зрителей. «Публика замечательно нас приняла, мы очень рады, что небольшое шоу получилось устроить. Публика обрадовалась уже с того момента, как мы пришли разминаться на каток. Зрители очень тепло отреагировали на наше появление. Также на трибуне сидела семья моего крестного, они здесь живут, приехали поболеть», — прокомментировал фигурист победу. Второе место завоевал дуэт из Москвы — Дмитрий Евгеньев и Анастасия Мухортова, третье — пермяки Матвей Янченков и Екатерина Чикмарева. В ритм-танце лидерами стали Андрей Багин и Софья Тютюнина, на втором месте оказались Елизавета Пасечник и Максим Некрасов. В соревнованиях среди мужчин победил Евгений Семененко, второе место у Алексея Ерохова, третье — у Ильи Яблокова. В женской короткой программе победу одержала звезда «Ангелов Плющенко» Софья Муравьева, второе место у «Алой императрицы» Елизаветы Туктамышевой. В воскресенье, 27 ноября, спортсмены продемонстрируют произвольные программы.