26 ноября 2022

Итоги первого дня Гран-при России по фигурному катанию в Перми. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийские соревнования ГРАН ПРИ России по фигурному катанию,
VI этап Гран-при России по фигурному катанию в Перми. День первый Фото:

В пермском дворце спорта «Молот» проходит VI этап Гран-при России по фигурному катанию. В субботу состоялись парные выступления, а также мужская и женская короткие программы. Первое место в парном катании у дуэта из Санкт-Петербурга Александра Галлямова и Анастасии Мишиной. Галлямов родился в Березниках Пермского края, он отметил «феноменальную поддержку зрителей.

«Публика замечательно нас приняла, мы очень рады, что небольшое шоу получилось устроить. Публика обрадовалась уже с того момента, как мы пришли разминаться на каток. Зрители очень тепло отреагировали на наше появление. Также на трибуне сидела семья моего крестного, они здесь живут, приехали поболеть», — прокомментировал фигурист победу.

Второе место завоевал дуэт из Москвы — Дмитрий Евгеньев и Анастасия Мухортова, третье — пермяки Матвей Янченков и Екатерина Чикмарева. В ритм-танце лидерами стали Андрей Багин и Софья Тютюнина, на втором месте оказались Елизавета Пасечник и Максим Некрасов. В соревнованиях среди мужчин победил Евгений Семененко, второе место у Алексея Ерохова, третье — у Ильи Яблокова.

В женской короткой программе победу одержала звезда «Ангелов Плющенко» Софья Муравьева, второе место у «Алой императрицы» Елизаветы Туктамышевой. В воскресенье, 27 ноября, спортсмены продемонстрируют произвольные программы.

Всероссийские соревнования ГРАН ПРИ России по фигурному катанию, "На призы губернатора Пермского края". УСК Молот. Пермь
Софья Муравьева занимает 66-е место в рейтинге Международного союза конькобежцев
Фото:
Всероссийские соревнования ГРАН ПРИ России по фигурному катанию, "На призы губернатора Пермского края". УСК Молот. Пермь
Евгений Плющенко поддерживает свою подопечную
Фото:
Всероссийские соревнования ГРАН ПРИ России по фигурному катанию, "На призы губернатора Пермского края". УСК Молот. Пермь
Во дворце спорта «Молот» собрался полный зал
Фото:
Всероссийские соревнования ГРАН ПРИ России по фигурному катанию, "На призы губернатора Пермского края". УСК Молот. Пермь
Генеральный директор Федерации фигурного катания Александр Коган и губернатор Пермского края Дмитрий Махонин
Фото:
Всероссийские соревнования ГРАН ПРИ России по фигурному катанию, "На призы губернатора Пермского края". УСК Молот. Пермь
«Алая императрица» Елизавета Туктамышева
Фото:
Всероссийские соревнования ГРАН ПРИ России по фигурному катанию, "На призы губернатора Пермского края". УСК Молот. Пермь
Елизавета Туктамышева заняла второе место
Фото:
Всероссийские соревнования ГРАН ПРИ России по фигурному катанию, "На призы губернатора Пермского края". УСК Молот. Пермь
Максим Некрасов и Елизавета Пасечник на льду пермского дворца спорта «Молот»
Фото:
Всероссийские соревнования ГРАН ПРИ России по фигурному катанию, "На призы губернатора Пермского края". УСК Молот. Пермь
27 ноября спортсмены покажут произвольные программы
Фото:

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В пермском дворце спорта «Молот» проходит VI этап Гран-при России по фигурному катанию. В субботу состоялись парные выступления, а также мужская и женская короткие программы. Первое место в парном катании у дуэта из Санкт-Петербурга Александра Галлямова и Анастасии Мишиной. Галлямов родился в Березниках Пермского края, он отметил «феноменальную поддержку зрителей. «Публика замечательно нас приняла, мы очень рады, что небольшое шоу получилось устроить. Публика обрадовалась уже с того момента, как мы пришли разминаться на каток. Зрители очень тепло отреагировали на наше появление. Также на трибуне сидела семья моего крестного, они здесь живут, приехали поболеть», — прокомментировал фигурист победу. Второе место завоевал дуэт из Москвы — Дмитрий Евгеньев и Анастасия Мухортова, третье — пермяки Матвей Янченков и Екатерина Чикмарева. В ритм-танце лидерами стали Андрей Багин и Софья Тютюнина, на втором месте оказались Елизавета Пасечник и Максим Некрасов. В соревнованиях среди мужчин победил Евгений Семененко, второе место у Алексея Ерохова, третье — у Ильи Яблокова. В женской короткой программе победу одержала звезда «Ангелов Плющенко» Софья Муравьева, второе место у «Алой императрицы» Елизаветы Туктамышевой. В воскресенье, 27 ноября, спортсмены продемонстрируют произвольные программы.
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