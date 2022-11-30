30 ноября 2022

Пермяки продают «злой китайский чай»

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие ресторана китайской кухни
Чай имеет тонизирующий и расслабляющий эффект Фото:

Пермяки продают «злой пьяный китайский чай». Продавцы обещают эффект, схожий с опьянением. Объявление о продаже продукта опубликовано на «Авито».

«Попробуй чайное опьянение, изысканные вкусы, ароматы и эффекты! Мы привозим только премиум Китайский чай на прямую из поднебесной», — говорится в объявлении. Также предприниматели продают и другие сорта китайского чая.

Продавцы предупреждают, что чай не имеет никаких запрещенных веществ, а «опьянение» чаем — это тонизирующий или расслабляющий эффект. Сто грамм «злого пьяного чая» стоят 990 рублей. Предприниматели также предоставляют услуги доставки.

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Пермяки продают «злой пьяный китайский чай». Продавцы обещают эффект, схожий с опьянением. Объявление о продаже продукта опубликовано на «Авито». «Попробуй чайное опьянение, изысканные вкусы, ароматы и эффекты! Мы привозим только премиум Китайский чай на прямую из поднебесной», — говорится в объявлении. Также предприниматели продают и другие сорта китайского чая. Продавцы предупреждают, что чай не имеет никаких запрещенных веществ, а «опьянение» чаем — это тонизирующий или расслабляющий эффект. Сто грамм «злого пьяного чая» стоят 990 рублей. Предприниматели также предоставляют услуги доставки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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