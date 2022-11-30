Пермяки продают «злой китайский чай»

Чай имеет тонизирующий и расслабляющий эффект
Пермяки продают «злой пьяный китайский чай». Продавцы обещают эффект, схожий с опьянением. Объявление о продаже продукта опубликовано на «Авито».
«Попробуй чайное опьянение, изысканные вкусы, ароматы и эффекты! Мы привозим только премиум Китайский чай на прямую из поднебесной», — говорится в объявлении. Также предприниматели продают и другие сорта китайского чая.
Продавцы предупреждают, что чай не имеет никаких запрещенных веществ, а «опьянение» чаем — это тонизирующий или расслабляющий эффект. Сто грамм «злого пьяного чая» стоят 990 рублей. Предприниматели также предоставляют услуги доставки.
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