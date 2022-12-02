Кадыров предложил Папе Римскому показать настоящую жестокость

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Ежегодное послание Президента Российской Федерации федеральному собранию. Москва, кадыров рамзан, портрет
Рамзан Кадыров пригрозил Папе Римскому показать жестокость чеченских бойцов Фото:
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Если НАТО и духовные наставники Запада хотят увидеть жестокость чеченских подразделений, то они увидят ее. Об этом заявил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

«Вопреки утверждениям Ватикана о жестокости чеченских подразделений, все взятые в плен находятся в добром здравии. Но если НАТО и духовные наставники западного мира хотят увидеть нашу жестокость, то и ее мы готовы показать», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Политик, однако, отметил, что на данный момент у чеченских бойцов необходимости быть жестокими нет.

Рамзан Кадыров также посоветовал Папе Римскому вести более миролюбивую политику и не сеять межнациональную рознь. Глава Чечни раскритиковал понтифика за неосуждение действий натовских инструкторов, которые желают превратить как можно больше украинских военных в пушечное мясо.

Ранее Рамзан Кадыров оспорил заявления Папы Римского Франциска, назвавшего бурятов и чеченцев самыми жестокими в армии России. Глава Чечни отметил, что чеченские бойцы не начинают бой без предложения мира. Также Кадыров заявлял, что украинцы бессмысленно умирают за западные ценности.

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Если НАТО и духовные наставники Запада хотят увидеть жестокость чеченских подразделений, то они увидят ее. Об этом заявил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Вопреки утверждениям Ватикана о жестокости чеченских подразделений, все взятые в плен находятся в добром здравии. Но если НАТО и духовные наставники западного мира хотят увидеть нашу жестокость, то и ее мы готовы показать», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Политик, однако, отметил, что на данный момент у чеченских бойцов необходимости быть жестокими нет. Рамзан Кадыров также посоветовал Папе Римскому вести более миролюбивую политику и не сеять межнациональную рознь. Глава Чечни раскритиковал понтифика за неосуждение действий натовских инструкторов, которые желают превратить как можно больше украинских военных в пушечное мясо. Ранее Рамзан Кадыров оспорил заявления Папы Римского Франциска, назвавшего бурятов и чеченцев самыми жестокими в армии России. Глава Чечни отметил, что чеченские бойцы не начинают бой без предложения мира. Также Кадыров заявлял, что украинцы бессмысленно умирают за западные ценности.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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