Кадыров предложил Папе Римскому показать настоящую жестокость

02 декабря 2022 в 17:09 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров пригрозил Папе Римскому показать жестокость чеченских бойцов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Если НАТО и духовные наставники Запада хотят увидеть жестокость чеченских подразделений, то они увидят ее. Об этом заявил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Вопреки утверждениям Ватикана о жестокости чеченских подразделений, все взятые в плен находятся в добром здравии. Но если НАТО и духовные наставники западного мира хотят увидеть нашу жестокость, то и ее мы готовы показать», — написал Кадыров в своем telegram-канале . Политик, однако, отметил, что на данный момент у чеченских бойцов необходимости быть жестокими нет. Рамзан Кадыров также посоветовал Папе Римскому вести более миролюбивую политику и не сеять межнациональную рознь. Глава Чечни раскритиковал понтифика за неосуждение действий натовских инструкторов, которые желают превратить как можно больше украинских военных в пушечное мясо. Ранее Рамзан Кадыров оспорил заявления Папы Римского Франциска, назвавшего бурятов и чеченцев самыми жестокими в армии России. Глава Чечни отметил, что чеченские бойцы не начинают бой без предложения мира. Также Кадыров заявлял, что украинцы бессмысленно умирают за западные ценности.

Если НАТО и духовные наставники Запада хотят увидеть жестокость чеченских подразделений, то они увидят ее. Об этом заявил Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. «Вопреки утверждениям Ватикана о жестокости чеченских подразделений, все взятые в плен находятся в добром здравии. Но если НАТО и духовные наставники западного мира хотят увидеть нашу жестокость, то и ее мы готовы показать», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Политик, однако, отметил, что на данный момент у чеченских бойцов необходимости быть жестокими нет. Рамзан Кадыров также посоветовал Папе Римскому вести более миролюбивую политику и не сеять межнациональную рознь. Глава Чечни раскритиковал понтифика за неосуждение действий натовских инструкторов, которые желают превратить как можно больше украинских военных в пушечное мясо. Ранее Рамзан Кадыров оспорил заявления Папы Римского Франциска, назвавшего бурятов и чеченцев самыми жестокими в армии России. Глава Чечни отметил, что чеченские бойцы не начинают бой без предложения мира. Также Кадыров заявлял, что украинцы бессмысленно умирают за западные ценности.