Кадыров оспорил критику Папы Римского в адрес чеченских военных

Глава Чечни Рамзан Кадыров оспорил критику Папы Римского Франциска, который назвал чеченцев и бурятов самыми жестокими в российской армии. Он подчеркнул, что российские бойцы, в числе которых чеченские военнослужащие, не начинают сражение без предложения мира.
«Мы не начинаем бой без предложения мира, как это делал наш Пророк Мухаммад. И мы делали это с начала СВО, наверное, десятки раз. Про отношение чеченцев к пленным, жестокое оно или нет, вам расскажут сами украинские военные, побывавшие в нашем плену», — написал Рамзан Кадыров в telegram-канале.
Он пристыдил Папу Римского за отношение мусульман к ВСУ. «Религиозной личности мировой величины стыдно не знать про отношение мусульман к противнику», — добавил глава Чечни.
Однако Кадыров, отметил, что Папа Римский не виноват в том, что заблуждается во мнении о чеченских военнослужащих. «Просто он стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ», — резюмировал он.
Глава Бурятии Алексей Цыденов также заступился за свой народ. По его словам, его бойцы в составе ВС РФ защищают свою страну и мирное население.
Папа Римский комментируя конфликт на Украине, заявил, что самыми «жестокими» представителями армии России являются буряты и чеченцы, передает «Царьград». Официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила подобные заявления как «извращения», сообщает телеканал 360. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Основной задачей военных РФ является защита мирного населения республик Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров оспорил критику Папы Римского Франциска, который назвал чеченцев и бурятов самыми жестокими в российской армии. Он подчеркнул, что российские бойцы, в числе которых чеченские военнослужащие, не начинают сражение без предложения мира. «Мы не начинаем бой без предложения мира, как это делал наш Пророк Мухаммад. И мы делали это с начала СВО, наверное, десятки раз. Про отношение чеченцев к пленным, жестокое оно или нет, вам расскажут сами украинские военные, побывавшие в нашем плену», — написал Рамзан Кадыров в telegram-канале. Он пристыдил Папу Римского за отношение мусульман к ВСУ. «Религиозной личности мировой величины стыдно не знать про отношение мусульман к противнику», — добавил глава Чечни. Однако Кадыров, отметил, что Папа Римский не виноват в том, что заблуждается во мнении о чеченских военнослужащих. «Просто он стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ», — резюмировал он. Глава Бурятии Алексей Цыденов также заступился за свой народ. По его словам, его бойцы в составе ВС РФ защищают свою страну и мирное население. Папа Римский комментируя конфликт на Украине, заявил, что самыми «жестокими» представителями армии России являются буряты и чеченцы, передает «Царьград». Официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила подобные заявления как «извращения», сообщает телеканал 360. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Основной задачей военных РФ является защита мирного населения республик Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин.