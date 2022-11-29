Кадыров оспорил критику Папы Римского в адрес чеченских военных

30 ноября 2022 в 03:08 Размер текста - 17 +

Рамзан Кадыров ответил на обвинения Папы Римского в адрес чеченских военных Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров оспорил критику Папы Римского Франциска, который назвал чеченцев и бурятов самыми жестокими в российской армии. Он подчеркнул, что российские бойцы, в числе которых чеченские военнослужащие, не начинают сражение без предложения мира. «Мы не начинаем бой без предложения мира, как это делал наш Пророк Мухаммад. И мы делали это с начала СВО, наверное, десятки раз. Про отношение чеченцев к пленным, жестокое оно или нет, вам расскажут сами украинские военные, побывавшие в нашем плену», — написал Рамзан Кадыров в telegram-канале . Он пристыдил Папу Римского за отношение мусульман к ВСУ. «Религиозной личности мировой величины стыдно не знать про отношение мусульман к противнику», — добавил глава Чечни. Однако Кадыров, отметил, что Папа Римский не виноват в том, что заблуждается во мнении о чеченских военнослужащих. «Просто он стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ», — резюмировал он. Глава Бурятии Алексей Цыденов также заступился за свой народ. По его словам, его бойцы в составе ВС РФ защищают свою страну и мирное население. Папа Римский комментируя конфликт на Украине, заявил, что самыми «жестокими» представителями армии России являются буряты и чеченцы, передает «Царьград». Официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила подобные заявления как «извращения», сообщает телеканал 360. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Основной задачей военных РФ является защита мирного населения республик Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Чечни Рамзан Кадыров оспорил критику Папы Римского Франциска, который назвал чеченцев и бурятов самыми жестокими в российской армии. Он подчеркнул, что российские бойцы, в числе которых чеченские военнослужащие, не начинают сражение без предложения мира. «Мы не начинаем бой без предложения мира, как это делал наш Пророк Мухаммад. И мы делали это с начала СВО, наверное, десятки раз. Про отношение чеченцев к пленным, жестокое оно или нет, вам расскажут сами украинские военные, побывавшие в нашем плену», — написал Рамзан Кадыров в telegram-канале. Он пристыдил Папу Римского за отношение мусульман к ВСУ. «Религиозной личности мировой величины стыдно не знать про отношение мусульман к противнику», — добавил глава Чечни. Однако Кадыров, отметил, что Папа Римский не виноват в том, что заблуждается во мнении о чеченских военнослужащих. «Просто он стал жертвой пропаганды и настойчивости иностранных СМИ», — резюмировал он. Глава Бурятии Алексей Цыденов также заступился за свой народ. По его словам, его бойцы в составе ВС РФ защищают свою страну и мирное население. Папа Римский комментируя конфликт на Украине, заявил, что самыми «жестокими» представителями армии России являются буряты и чеченцы, передает «Царьград». Официальный представитель МИД России Мария Захарова расценила подобные заявления как «извращения», сообщает телеканал 360. Россия проводит спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины с 24 февраля. Основной задачей военных РФ является защита мирного населения республик Донбасса, заявлял президент РФ Владимир Путин.