Какие права есть у выпускников при сдаче ЕГЭ

Каждому выпускнику, сдающему Единый государственный экзамен (ЕГЭ), должно быть предоставлено отдельное рабочее место, включая стол, стул и гелевую или капиллярную ручку. Школьник может покинуть аудиторию для перерыва. О соответствующих правах необходимо знать не только подросткам, но и их родителям. Об этом рассказал заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян.
«Все необходимые экзаменационные материалы распечатываются непосредственно в аудитории и выдаются лично в руки. Их можно потребовать заменить, если есть проблемы с комплектностью или качеством печати. Кроме того, во время экзамена разрешены гигиенические перерывы — ученик может выйти из кабинета с сопровождающим, оставив экзаменационные материалы на рабочем месте», — приводит слова Маркарьяна агентство «Прайм».
В случае ухудшения самочувствия школьник вправе обратиться к врачу и покинуть аудиторию, подписав соответствующий протокол. Также Маркарьян напомнил, что если выпускник считает, что его права нарушены, он может подать апелляцию непосредственно в день проведения экзамена.
Как сообщало URA.RU ранее, в РФ изменили проведение ЕГЭ, теперь в каждом пункте сдачи экзамена обязательно будут присутствовать представители родителей школьников. Они станут контролировать соблюдение прав выпускников и условий проведения испытаний.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.