Какие права есть у выпускников при сдаче ЕГЭ

Адвокат Маркарьян: во время ЕГЭ можно выходить из кабинета
© Служба новостей «URA.RU»
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Выпускникам, сдающим ЕГЭ, напомнили об их правах
Выпускникам, сдающим ЕГЭ, напомнили об их правах Фото:

Каждому выпускнику, сдающему Единый государственный экзамен (ЕГЭ), должно быть предоставлено отдельное рабочее место, включая стол, стул и гелевую или капиллярную ручку. Школьник может покинуть аудиторию для перерыва. О соответствующих правах необходимо знать не только подросткам, но и их родителям. Об этом рассказал заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян.

«Все необходимые экзаменационные материалы распечатываются непосредственно в аудитории и выдаются лично в руки. Их можно потребовать заменить, если есть проблемы с комплектностью или качеством печати. Кроме того, во время экзамена разрешены гигиенические перерывы — ученик может выйти из кабинета с сопровождающим, оставив экзаменационные материалы на рабочем месте», — приводит слова Маркарьяна агентство «Прайм».

В случае ухудшения самочувствия школьник вправе обратиться к врачу и покинуть аудиторию, подписав соответствующий протокол. Также Маркарьян напомнил, что если выпускник считает, что его права нарушены, он может подать апелляцию непосредственно в день проведения экзамена.

Как сообщало URA.RU ранее, в РФ изменили проведение ЕГЭ, теперь в каждом пункте сдачи экзамена обязательно будут присутствовать представители родителей школьников. Они станут контролировать соблюдение прав выпускников и условий проведения испытаний.

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Каждому выпускнику, сдающему Единый государственный экзамен (ЕГЭ), должно быть предоставлено отдельное рабочее место, включая стол, стул и гелевую или капиллярную ручку. Школьник может покинуть аудиторию для перерыва. О соответствующих правах необходимо знать не только подросткам, но и их родителям. Об этом рассказал заместитель президента Гильдии российских адвокатов Рубен Маркарьян. «Все необходимые экзаменационные материалы распечатываются непосредственно в аудитории и выдаются лично в руки. Их можно потребовать заменить, если есть проблемы с комплектностью или качеством печати. Кроме того, во время экзамена разрешены гигиенические перерывы — ученик может выйти из кабинета с сопровождающим, оставив экзаменационные материалы на рабочем месте», — приводит слова Маркарьяна агентство «Прайм». В случае ухудшения самочувствия школьник вправе обратиться к врачу и покинуть аудиторию, подписав соответствующий протокол. Также Маркарьян напомнил, что если выпускник считает, что его права нарушены, он может подать апелляцию непосредственно в день проведения экзамена. Как сообщало URA.RU ранее, в РФ изменили проведение ЕГЭ, теперь в каждом пункте сдачи экзамена обязательно будут присутствовать представители родителей школьников. Они станут контролировать соблюдение прав выпускников и условий проведения испытаний.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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