Кадыров: украинцы бессмысленно умирают за западные ценности

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Послание Президента Федеральному Собранию Москва, кадыров рамзан
Кадыров оценил поражения ВСУ на Краменной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Граждане Украины погибают в бессмысленной борьбе за западные ценности. С таким мнением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя победу батальона «Ахмат» у Кременной.

«Командованию ВСУ предстоит пополнить и без того длинный список погибших украинцев в бессмысленной борьбе за западные ценности», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Кадыров ранее оспорил критику Папы Римского Франциска, который назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими в российской армии». Политик заявил, что чеченцы не начинают бой без предложения мира.

Ранее командир одного из подразделений ВС России с позывным «Гектор» заявил, что ВСУ пытались пробиться в Запорожскую область. Были уничтожены десять единиц боевой техники и до 100 человек личного состава.

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Граждане Украины погибают в бессмысленной борьбе за западные ценности. С таким мнением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя победу батальона «Ахмат» у Кременной. «Командованию ВСУ предстоит пополнить и без того длинный список погибших украинцев в бессмысленной борьбе за западные ценности», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров ранее оспорил критику Папы Римского Франциска, который назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими в российской армии». Политик заявил, что чеченцы не начинают бой без предложения мира. Ранее командир одного из подразделений ВС России с позывным «Гектор» заявил, что ВСУ пытались пробиться в Запорожскую область. Были уничтожены десять единиц боевой техники и до 100 человек личного состава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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