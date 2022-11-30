Кадыров: украинцы бессмысленно умирают за западные ценности

Граждане Украины погибают в бессмысленной борьбе за западные ценности. С таким мнением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя победу батальона «Ахмат» у Кременной.
«Командованию ВСУ предстоит пополнить и без того длинный список погибших украинцев в бессмысленной борьбе за западные ценности», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Кадыров ранее оспорил критику Папы Римского Франциска, который назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими в российской армии». Политик заявил, что чеченцы не начинают бой без предложения мира.
Ранее командир одного из подразделений ВС России с позывным «Гектор» заявил, что ВСУ пытались пробиться в Запорожскую область. Были уничтожены десять единиц боевой техники и до 100 человек личного состава.
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Граждане Украины погибают в бессмысленной борьбе за западные ценности. С таким мнением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, комментируя победу батальона «Ахмат» у Кременной. «Командованию ВСУ предстоит пополнить и без того длинный список погибших украинцев в бессмысленной борьбе за западные ценности», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров ранее оспорил критику Папы Римского Франциска, который назвал чеченцев и бурятов «самыми жестокими в российской армии». Политик заявил, что чеченцы не начинают бой без предложения мира. Ранее командир одного из подразделений ВС России с позывным «Гектор» заявил, что ВСУ пытались пробиться в Запорожскую область. Были уничтожены десять единиц боевой техники и до 100 человек личного состава.