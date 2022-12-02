Пермских школьников зовут на военные сборы

В Пермском крае школьников зовут пройти недельные военные сборы. В центре военно-патриотического воспитания «Авангард» объявили о начале приема заявок на 2023 год.
«Стартовал прием заявок на пятидневные учебные сборы по обучению начальным знаниям в области обороны и основам военной службы с гражданами Российской Федерации допризывного возраста, проживающими на территории Пермского края, в первом полугодии 2023 года», — сообщается на странице центра в соцсети «ВКонтакте». Первые занятия состоятся уже в январе.
В программу сборов входят занятия по общей физической и строевой подготовке, изучение воинского устава. Также ребят обучат основам радиационной, химической и биологической защиты, тактики, военной топографии и медицины. Обязательным предметом станет огневая подготовка.
У центра «Авангард» есть несколько баз, где для ребят проводят сборы. URA.RU рассказывало, что региональный центр хотят открыть в Пермском районе в деревне Гамы на базе лагеря «Орленок». Ранее URA.RU показывало, как в рамках курса ОБЖ школьники из Чусового прошли обучение по обращению с оружием. Для этого они четыре дня провели в оборонно-спортивном лагере.
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