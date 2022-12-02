Пермских школьников зовут на военные сборы

02 декабря 2022 в 20:48 Размер текста - 17 +

Подростков научат стрелять и защищаться от химических угроз Фото: Илья Московец © URA.RU В Пермском крае школьников зовут пройти недельные военные сборы. В центре военно-патриотического воспитания «Авангард» объявили о начале приема заявок на 2023 год. «Стартовал прием заявок на пятидневные учебные сборы по обучению начальным знаниям в области обороны и основам военной службы с гражданами Российской Федерации допризывного возраста, проживающими на территории Пермского края, в первом полугодии 2023 года», — сообщается на странице центра в соцсети «ВКонтакте». Первые занятия состоятся уже в январе. В программу сборов входят занятия по общей физической и строевой подготовке, изучение воинского устава. Также ребят обучат основам радиационной, химической и биологической защиты, тактики, военной топографии и медицины. Обязательным предметом станет огневая подготовка. У центра «Авангард» есть несколько баз, где для ребят проводят сборы. URA.RU рассказывало, что региональный центр хотят открыть в Пермском районе в деревне Гамы на базе лагеря «Орленок». Ранее URA.RU показывало, как в рамках курса ОБЖ школьники из Чусового прошли обучение по обращению с оружием. Для этого они четыре дня провели в оборонно-спортивном лагере.

В Пермском крае школьников зовут пройти недельные военные сборы. В центре военно-патриотического воспитания «Авангард» объявили о начале приема заявок на 2023 год. «Стартовал прием заявок на пятидневные учебные сборы по обучению начальным знаниям в области обороны и основам военной службы с гражданами Российской Федерации допризывного возраста, проживающими на территории Пермского края, в первом полугодии 2023 года», — сообщается на странице центра в соцсети «ВКонтакте». Первые занятия состоятся уже в январе. В программу сборов входят занятия по общей физической и строевой подготовке, изучение воинского устава. Также ребят обучат основам радиационной, химической и биологической защиты, тактики, военной топографии и медицины. Обязательным предметом станет огневая подготовка. У центра «Авангард» есть несколько баз, где для ребят проводят сборы. URA.RU рассказывало, что региональный центр хотят открыть в Пермском районе в деревне Гамы на базе лагеря «Орленок». Ранее URA.RU показывало, как в рамках курса ОБЖ школьники из Чусового прошли обучение по обращению с оружием. Для этого они четыре дня провели в оборонно-спортивном лагере.