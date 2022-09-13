В Перми создают центр для военной подготовки школьников

Школьников будут учить по рекомендациям минобороны Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В Пермском районе в д. Гамы на базе лагеря «Орленок» может быть создан центр военно-патриотического воспитания молодежи «Авангард». Здесь можно проводить круглосуточные военные сборы, сообщает пресс-служба краевого заксобрания на своем сайте. Продолжительность сборов для старшеклассников составит пять дней.

«Руководство региона собирается решить значимую амбициозную задачу — создание краевого центра военно-патриотического воспитания молодежи, площадки, на которой будут проводиться не только сборы, но и другие спортивно-патриотические мероприятия. Центр должен стать особым видом загородного стационарного детского лагеря с круглосуточным пребыванием», — приводит слова вице-спикера заксобрания Сергея Яшкина пресс-служба. Сейчас властям нужно будет определиться с финансированием работы центра.

Изучение основ военного дела входит в обязательную школьную программу. Однако, как отметил директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края Евгений Хузин, сегодня нет единого алгоритма проведения сборов. Пробовали дистанционный формат, но «это непозволительно для изучения основ военного дела».

Владелец лагеря, АО «ОДК-Стар» (корпорация «Ростех»), передаст имущество в собственность края. С 2019 года лагерь не используется по профилю. Для открытия здесь центра «Авангард» необходимо провести ремонт и приобрести оборудование. В пресс-службе заксобрания отметили, что такие центры функционируют в 23 регионах и работают в рамках методических рекомендаций минобороны РФ.